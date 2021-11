Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli zostanie zlikwidowany. Jego obowiązki przejmie Miejski Zakład Komunalny. Niezbędne do przeprowadzenia tego procesu uchwały podjęli radni na sesji 10 listopada. Celem takiego działania jest m.in. usprawnienie procesu ściągania zaległości czynszowych oraz poprawa koordynacji prac na placach miejskich. – W ramach całej struktury MZK już jest spółka MZB i te zadania będą podzielone pomiędzy MZK i MZB, ale to jeszcze będzie weryfikowane w tym czasie półrocznym, kiedy ZAB będzie w likwidacji – mówił Radosław Sagatowski, prezes MZK.

ZAB zajmuje się m.in. gospodarką zasobami mieszkaniowymi, przeprowadzaniem remontów w obrębie wspólnot mieszkaniowych, usuwaniem awarii i naprawy instalacji: wod-kan,

gazowej i elektrycznej w jednostkach pozostającej w strukturze organizacyjnej miasta. Ponadto w ramach zadań zleconych przez organ założycielski realizuje wnioski wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców w zakresie: remontów chodników przyblokowych, sytuowania, remontów piaskownic wraz z wymianą piasku, montażu i naprawy ławek oraz urządzeń zabawowych, wycinki i podcinki drzew i krzewów, oznakowania dróg wewnątrzosiedlowych, wyznaczania i oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Proces likwidacji ZAB-u ma się zakończyć w maju 2022 roku

Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 maja 2022 roku. Obejmują one w szczególności: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu Miasta, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Majątek nieruchomy znajdujący się we władaniu ZAB-u przechodzi pod zarząd prezydenta miasta Stalowej Woli, sprawowany za pośrednictwem odpowiedniej komórki Urzędu Miasta i zostanie zagospodarowany lub zbyty zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Majątek ruchomy zostanie przekazany Urzędowi Miasta lub zbyty w sposób zapewniający uzyskanie najwyższej ceny. Część majątku, będzie wniesiona w formie aportu, zbyta lub użyczona do Miejskiego Zakładu Komunalnego. Zostaną podjęte również działania mające na celu dalsze zatrudnienie pracowników likwidowanego zakładu, o ile wyrażą wolę kontynuowania pracy w nowej formule prawnej.

Radna Butryn: Już w 2019 roku komisja rewizyjna wskazywała konieczność usprawnienia wielu procesów. Trzeba było wtedy wyciągnąć wnioski i dać zakładowi szansę

W trakcie dyskusji toczącej się na sesji RM radna Renata Butryn przypomniała, że w 2019 roku, kiedy była przewodniczącą komisji rewizyjnej przeprowadzona została kontrola Zakładu Administracji Budynków, a jej pokłosiem były przywołane przez radną wnioski. Chodziło m.in. o zintensyfikowanie postępowania windykacyjnego i skrócenie okresów pomiędzy jego poszczególnymi etapami, personalne wzmocnienie tegoż działu, przygotowanie pomieszczeń zastępczych, w których mogliby czasowo zamieszkiwać eksmitowani lokatorzy mieszkań socjalnych lub eksmitowani lokatorzy mieszkań spółdzielczych. Ponadto we wnioskach pokontrolnych znalazła się sugestia dotycząca podjęcia intensywnej współpracy z policją, pozwalającej na udokumentowanie dewastacji mieszkań, co ma jak podkreślała radna ogromne znaczenie przy wydawaniu przez sąd nakazów eksmisji. We wnioskach pokontrolnych z 2019 roku znalazły się także zapisy dotyczące konieczności przyspieszenia remontów odzyskiwanych mieszkań komunalnych i socjalnych oraz większej swobody w dokonywaniu zakupów niezbędnych do realizacji tych zadań. Procedura ta była opóźniania jak podkreślała radna Butryn przez zasady jakie zostały narzucone wraz z powstaniem Centrum Usług Wspólnych. – Nie chodzi tutaj o to, żeby zakład rozwiązać i włączyć do jakiegoś molochu, tylko trzeba było temu zakładowi dać szansę w tym momencie kiedy pojawiły się wnioski komisji rewizyjnej, kadrowe i finansowe, żeby ZAB mógł realizować swoje przedsięwzięcia czyli wzmocnić windykację o sprawnych prawników, a po drugie ekipy remontowe – mówiła radna Renata Butryn.

Radny Damian Marczak pytał o pozytywne przykłady podobnych działań w kraju, dotyczące przeniesienia obowiązków takiego podmiotu jak ZAB do spółki miejskiej. Radny Andrzej Szymonik chciał wiedzieć jakimi narzędziami pozwalającymi na usprawnienie realizacji dotychczasowego zakresu obowiązków ZAB-u będzie dysponował MZK.

Prezydent Nadbereżny: Silny może więcej

– Taki trend występuje w samorządach od dłuższego czasu, że jednostki budżetowe są likwidowane i przechodzą pod działanie spółek komunalnych, które stają się holdingami komunalnymi. Silny może więcej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Jako przykłady podał Krosno, Ostrów Wielkopolski czy Sanok.

– Dlaczego ma to uzasadnienie? Chociażby pod względem połączenia potencjału grup remontowych. Jeżeli chodzi o kwestie zakupowe, przetargowe, nie będzie to szacowane w ramach całej struktury miasta tylko w ramach procedur, które obowiązują w MZK. Poprawi się koordynacja prac dotycząca placów miejskich, dlatego, że harmonogram oczyszczania miasta, harmonogram zieleni, harmonogram sprzątania będzie prowadzony przez jedną jednostkę. Tutaj trzeba powiedzieć, że ZAB nie posiada takiego parku narzędziowego, takich przyrządów, aby wzrastająca ilość powierzanych terenów była realizowana w sposób skuteczny – mówił prezydent. – Jasne, wyraźne, twarde zasady dotyczące egzekucji długu, podejmowane w sposób szybki, skuteczny, ale również z posiadaniem narzędzi do egzekwowania konsekwencji braku opłacania czynszu. Większa dbałość o tereny publiczne, lepsza koordynacja pracy, wzmocnienie potencjału osobowego, wykorzystanie potencjału osobowego MZK i narzędziowego do optymalizacji pracy – dodał włodarz miasta.