W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego powstała strzelnica wirtualna. Nowy nabytek uzupełni bazę szkoły w zakresie kształcenia klas mundurowych. Jest to strzelnica na cztery stanowiska.

– W naszej szkole jest sporo klas mundurowych. Łącznie na tę chwilę jest to około 250 uczniów, klas mundurowych policyjnych i wojskowych. Każdy chciałby tego spróbować, jest to kwestia rywalizacji jak i co najważniejsze dla nauczycieli nauka i doskonalenie. Dążymy do tego żeby nasza szkoła w jak najlepszy sposób była przygotowana do szkolenia uczniów klas wojskowych jak i policyjnych – mówi Jakub Łuczakowski, koordynator klas mundurowych w ZS nr 1.

Na realizację strzelnicy wirtualnej w ZS nr 1 w Stalowej Woli powiat uzyskał dotację z MON

Organ prowadzący placówkę czyli powiat stalowowolski uzyskał na realizację tego zadania dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej. Całkowita wartość projektu to 150 tys. zł. Dotacja uzyskana z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu „Strzelnica w powiecie 2021” opiewa na 120 tys. zł, brakujące środki pochodzą z budżetu powiatu.

– Jeśli chodzi o wyposażenie strzelnicy mamy najnowszej klasy sprzęt. W skład strzelnicy wchodzi projektor, celowniki laserowe, akumulatory, tablet, który umożliwia funkcję sterowania zdalnego, bezprzewodowa klawiatura jak również drukarka. Do tego mamy cały zakres sprzętu pozwalający na bieżąco ładować broń, broń krótką oraz karabiny HK do strzelania z broni długiej z różnych pozycji leżącej, stojącej, klęczącej – mówi Jakub Łuczakowski.

System szkolno-treningowy „Pojedynek” w ZS nr 1 w Stalowej Woli

Nowy nabytek uzupełni bazę szkoły w zakresie kształcenia klas mundurowych, bowiem placówka posiada już mniejszą strzelnicę multimedialną na dwa stanowiska. Strzelnica mieści się w małej auli szkolnej, na parterze. Jest to system szkolno-treningowy „Pojedynek”.

– Zależało nam na tym, żeby to była strzelnica wirtualna. To jest całkowicie bezpieczna strzelnica. Później można się sprawdzić na takiej strzelnicy już ostrej. Myślę, że to będzie też oferta dla wszystkich innych chętnych, bo jesteśmy skłonni do udostępnienia tej strzelnicy, więc na pewno się znajdą takie organizacje, może nawet klasy z naszych szkół, że można będzie sobie przyjść tutaj przeprowadzić takie szkolenie – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.