Od 19 listopada Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wprowadza ograniczenie odwiedzin. Będą one możliwe jedynie w szczególnych sytuacjach.

Jak informuje szpital w Stalowej Woli, odwiedziny będą możliwe w przypadkach: pacjentów w stanie terminalnym, pacjentów z ograniczeniami intelektualnymi, w stanach zagrożenia życia, pacjentów długo hospitalizowanych (powyżej 2 tygodni), pacjentek w przypadku urodzenia dziecka z wadą lub poronienia.

Odwiedziny tylko za pozwoleniem

– Odwiedziny w wyżej wymienionych sytuacjach mogą odbywać się za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub Lekarza Dyżurnego zgodnie z obowiązującą w Szpitalu instrukcją „Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19” – informuje szpital w Stalowej Woli.

W reżimie sanitarnym

Osoby odwiedzające są zobowiązane do stosowania masek medycznych zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pacjenta. Odwiedziny mogą odbywać się jeden raz na dobę do 30 min. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzać 1 osoba, a tylko w szczególnych sytuacjach 2 osoby. Nie przewiduje się odwiedzin pacjentów w oddziale dedykowanym pacjentom chorym na COVID-19.

Ograniczenia odwiedzin wprowadzone są do odwołania.

Szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin dostępne są na stronie internetowej szpitala w Stalowej Woli.