Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma pomóc rodzicom małych dzieci. Mogą oni liczyć na wsparcie w kwocie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Polski Ład pomoże rodzicom

Wsparcie rodziców w łączeniu życia rodzinnego z pracą zawodową to jeden z priorytetów Rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden z kluczowych elementów Polskiego Ładu. Nowym instrumentem, który ma temu służyć, jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dwa warianty wypłaty

Świadczenie wypłacane będzie:

w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata

lub 1000 zł miesięcznie przez rok.

Wybór należy do rodziców. Rodzice sami zdecydują też, na co wydać pieniądze – np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem.

Za obsługę procesu przyjmowania wniosków, a także przyznawania i wypłaty świadczenia odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa czeka na podpis prezydenta

– Parlament zakończył prace nad ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, teraz czeka ona już tylko na podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy. To bardzo dobra wiadomość dla polskich rodzin. Prezentując Polski Ład obiecaliśmy Polakom, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi, że pomożemy im w godzeniu pracy z życiem rodzinnym. I dotrzymujemy słowa – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Pierwsze dziecko w rodzinie? Rząd też dopłaci

Ustawa zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. To np. pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.

Więcej na program „Maluch+”

Zwiększone zostaną także nakłady na program „Maluch+”, czyli program wspierający rozwój sieci instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w całej Polsce. Dzisiaj budżet programu to 450 mln zł rocznie, po zmianach będzie to aż 1,5 mld zł rocznie.

