Temat wyboru odpowiedniego fotelika samochodowego dla dziecka jest niezwykle elektryzujący od naprawdę wielu lat. Zwłaszcza, że tego typu branża regularnie się zmienia. Współczesny rynek jest mocno rozbudowany i oferuje kilka ciekawych rozwiązań. Którym warto zainteresować się na nieco dłuższą metę? Jaki fotelik zagwarantuje Twojej pociesze największy poziom bezpieczeństwa czy też komfortu w trakcie pokonywania kolejnych kilometrów? Odpowiedź na takie pytania znajdziesz w tym artykule. Rozprawiamy się z podstawowym wyposażeniem każdego zmotoryzowanego rodzica.

Fotelik front way facing. Dlaczego o jego popularności mówimy w czasie przeszłym?

O dynamiczności branży produkcyjnej fotelików dziecięcych świadczy chociażby fakt, że jeszcze kilka lat temu ogromnym poziomem popularności cieszyły się rozwiązania FWF, czyli mocowanie komponentu przodem do kierunku jazdy. Wówczas fotelik front way facing uznawany był za jedno z najbezpieczniejszych akcesoriów samochodowych. Z jakiego powodu dzisiaj mówimy o tym, że tego typu sprzęt może zagrażać zdrowiu maluszka? Najnowsze badania nie pozostawiają żadnych złudzeń: w przypadku stłuczki fotelik montowany przodem do szyby FWF negatywnie wpływa na kondycję kręgów szyjnych dziecka. Szkodliwa okazuje się prędkość już około 50 km/h. To właśnie taką najczęściej osiągają kierowcy na polskich drogach. Czy na pewno chcesz ryzykować nie tylko zdrowie, ale i życie dziecka? A może sięgniesz po fotelik RWF? Wybór należy do Ciebie!

Poznaj odpowiedź na oczekiwania wszystkich rodziców. Oto bezpieczne foteliki RWF

Nowoczesne foteliki samochodowe powinny być maksymalnie bezpieczne. Protekcja wymagana będzie praktycznie na każdym kroku. Nieoczekiwane i nagłe hamowanie to ostateczność, w trakcie której wybrane przez Ciebie rozwiązanie musi zdać swój egzamin. Nowoczesne foteliki RWF będą montowane tyłem do kierunku jazdy (rear way facing), co gwarantuje absorbowanie siły uderzenia oraz skuteczną ochronę górnego odcinka kręgosłupa maluszka. Na stronie internetowej 3kiwi.pl znajdziesz ogromną ilość propozycji RWF od renomowanych marek. Na szczególną uwagę zasługuje fotelik marki Cybex, uznawany za nie tylko bezpieczny, ale również maksymalnie komfortowy dla Twojej pociechy. Także aspekt wygody w trakcie jazdy powinien stanowić priorytetową kwestię przy zakupie fotelika. Sklep internetowy 3kiwi dostarcza swoim Klientom niezawodny sprzęt, spełniający nawet najbardziej wygórowane oczekiwania dzieci czy zmotoryzowanych rodziców. Opcja rear way facing ratuje nie tylko zdrowie, ale również i życie maluszka, narażonego na ogromne cierpienie w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia!