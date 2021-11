Która z kobiet nie marzy o pięknie wyregulowanych brwiach i długich rzęsach podkreślających głębię spojrzenia? Uważa się, że oczy stanowią odzwierciedlenie duszy, dlatego tak ważna jest ich oprawa, która powoduje, że nasze spojrzenie jest magnetyczne i przyciągające uwagę. Dodatkowo dobrze wykonany makijaż zwiększa pewność siebie i polepsza samopoczucie. Niestety nie każda z nas urodziła się z idealnie wyprofilowanymi brwiami i wachlarzem długich i podkręconych rzęs. Nie martw się, jeszcze nic straconego. Świat medycyny estetycznej i kosmetologii rozwinął się tak bardzo, że wszystkie kobiety mają szansę spełnić swoje marzenie o pięknych rzęsach i idealnych brwiach.

Pozbądź się problemu wypadających rzęs i wypróbuj metodę laminowania oraz liftingu

Codziennie podczas zmywania makijażu widzisz na waciku 3, a czasami może i więcej wypadających rzęs? Próbowałaś już prawie wszystkich odżywek dostępnych na rynku ale bezskutecznie? Tracisz nadzieję na piękne spojrzenie spod wachlarza zdrowych i gęstych rzęs? Nie martw się, jest coś co może Ci pomóc! Słyszałaś o zabiegu laminowaniu rzęs? Metoda ta jest przeznaczona dla wszystkich kobiet, mających problem ze słabymi, cienkimi rzęsami oraz tych które chcą polepszyć ich kondycję czy zwiększyć objętość. Zabieg laminowania jest w pełni bezpieczny. Polega na zastosowaniu specjalistycznych preparatów zawierających m.in. olejek keratynowy. Jego funkcją jest poprawa kondycji rzęs oraz wzmocnienie ich struktury wewnętrznej. Po zabiegu rzęsy są wzmocnione i podkręcone. Efekt widoczny jest przez około 2 miesiące.

Powiedz NIE niesfornym włoskom i spełnij marzenie o brwiach rodem z Instagrama

Twoją zmorą są nieregularne brwi? Malowanie i układanie ich codziennie rano zabiera Ci mnóstwo czasu, a i tak nie czujesz satysfakcji z tego jak wyglądają? Ułatw sobie życie i oddaj swoje brwi w ręce profesjonalistów. Do wyboru masz kilka zabiegów, które doprowadzą Twoje niesforne włoski do porządku. Jednym ze sposobów jest regulacja brwi. Możesz wybrać regulowanie pęsetą, płynnym woskiem oraz nitkowanie. Nitkowanie jest metodą, która zyskuje coraz większą popularność wśród kobiet. Głównie przeznaczona jest dla kobiet mających problem z wrażliwą i skłonną do zaczerwienień skórą. Pamiętaj, że nawet naturalnie, niepomalowane brwi będą wyglądały dobrze, jeśli będą one idealnie pasowały do kształtu Twojej twarzy. Dla wzmocnienia efektu możesz zastosować również hennę, której kolor musi idealnie współgrać z Twoją urodą. Wszystkie profesjonalne zabiegi na brwi i rzęsy możesz sprawdzić w ofercie T&T Studio Urody https://www.ttstudiourody.pl/. W odpowiednim dziale możesz zobaczyć, jakie metody są oferowane przez salon, a także dowiedzieć się o sposobie ich wykonywania. Wypróbuj którąś z dostępnych metod regulowania brwi lub laminowania rzęs i ciesz się pięknym spojrzeniem.