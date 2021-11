W Stalowej Woli powstanie fabryka folii miedzianej do baterii dla samochodów elektrycznych. Decyzję o lokalizacji inwestora zagranicznego z branży elektromobilności, poznaliśmy 18 listopada w obecności szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

Koreańska spółka SK Nexilis, należąca do SKC Group specjalizuje się w produkcji folii miedzianej, wykorzystywanej w produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

– Jednym z absolutnie najlepszych inwestorów w Polsce jest właśnie firma SK z Korei. (…) Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie nie tylko bardzo dobrą inwestycją dla firmy, ale też dla Polaków, Stalowej Woli i Polski – powiedział Matusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej w Stalowej Woli.

Polska już dziś jest liderem elektromobilności w Europie

Premier podkreślił, że inwestycja w elektromobilność perfekcyjnie wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Tworzy nowe miejsca pracy, ale w szczególności tworzy potencjał do rozwoju technologii kreatywności i innowacyjności w całej Polsce. Polska już dziś jest liderem elektromobilności w Europie. (…) To bardzo intensywny i szybki rozwój infrastruktury drogowej i powiatowej, gminnej, ekspresowej, ale też rozwój infrastruktury energetycznej tworzy dobrą przestrzeń do inwestycji w Polsce, dających niski poziom bezrobocia w naszym kraju i to w momencie wychodzenia z pandemii, której – mam nadzieję – wkrótce się pozbędziemy – mówił szef rządu.

50 tys. ton foli miedzianej rocznie

Koreański inwestor wybuduje w Stalowej Woli fabrykę na gruncie o powierzchni 560 tys. m kw. Zakład ma mieć zdolność wytwarzania 50 tys. ton foli miedzianej rocznie. Zatrudnionych ma zostać 500 osób.

Lee Wan-Jae, prezes koncernu SKC, do którego należy SK nexilis, przypomniał, że grupa inwestuje w naszym kraju od 2005 r.

– Nie czuję się w Polsce jak w obcym kraju. Zawsze miałem dobre wspomnienia z Polski. Mam przeczucie, że i tym razem zrealizujemy inwestycje z sukcesem. (…) Wierzę, że w Stalowej Woli powstanie park przemysłowy skupiający przemysł elektromobilny i stanie się to centrum tego przemysłu w całej Europie. Dlatego podjęliśmy decyzję o ulokowaniu naszej inwestycji w Stalowej Woli – powiedział Lee Wan-Jae.

Fabryka ma powstać do 2024 roku

– Planujemy rozpoczęcie budowy zakładu w pierwszej połowie przyszłego roku, tak aby zakończyć budowę w terminie 2,5 lat i rozpocząć produkcję komercyjną w drugiej połowie 2024 roku- dodał Young-Tae Kim, SK Nexilis.

Do 2025 roku firma chce rozszerzyć swój potencjał produkcyjny aby zająć pierwsze miejsce udziału w rynku.

W kolejnym etapie koreański inwestor będzie dążył do podwojenia potencjału produkcyjnego by stać się liderem rynku GreenMobility.

– W dalszej części planujemy inwestycję innych technologii, którą posiada firma SKC m.in. nowej generacji- materiały anodowe. Tym samym będziemy starać się rozwijać się w Stalowej Woli tak, aby w tym miejscu powstał ośrodek, centrum ekologicznej Mobility w Europie- mówił Wan-Jae Lee, prezes SKC. CEO.

– Grupa SK to lider pod względem technologii, patentów, ochrony środowiska. Dlatego jesteśmy dumni, że będą w Stalowej Woli inwestować z wielkim poszanowaniem miejsca, które będą tworzyć. Za ten wysoki standard ekologiczny serdecznie dziękuję – stwierdził Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Sama budowa ma się rozpocząć na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku i trwać będzie ponad 2 lata. Produkcja w fabryce ma ruszyć w drugiej połowie 2024 r.