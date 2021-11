„Wędrującemu” – to tytuł najnowszego tomiku poezji Elżbiety Ferlejko. Jego prezentację zaplanowano na czwartek, 25 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Miłośnicy poezji spotkają się z autorką o godzinie 18 w sali konferencyjnej MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

– Ta książka otwiera nowy okres w twórczości poetki. To niewątpliwie czas ironicznej prawdy i dzielenia nagromadzonym życiowym doświadczeniem. Z tej mądrości wyłania się tytuł „Wędrującemu”, jakby na przestrogę, by swoim ego nie próbował zmieniać świata. Proponuje zajrzenie w głąb samego siebie i kształtowania świata własnych wartości sacrum i profanum. Wyraża to jeszcze dobitniej cytując na początku tomiku Edwarda Stachurę: „Dopóki sił… będę szedł”, jakby chciała przestrzec przed konsekwencjami takiej wędrówki. Autorka jest świadoma tego co pisze, a zarazem waleczna, nawet w odniesieniu do Boga. Broni duchownych jak i egzystencjalnych wartości, które bliskie są każdej kobiecie, jak miłość, wolność czy sprawiedliwość. Poezja dla niej to nie tylko sposób na wyrażanie siebie, ale też metoda komunikacji, dialogu z drugim człowiekiem, pragnie czuć się rozumianą, dlatego pisze prostym językiem, aby wszystko wraz z człowiekiem stawało się poezją – pisze w posłowiu Krzysztof Wiśniewski, redaktor naczelny stachuriada.pl.

Wieczór autorski uświetni występ rodzimego zespołu muzycznego Fiesta Amigos, składającego się z Anny i Romana Karów (kiedyś Grupa R), Rafała Latawca i Jarosława Surdyki (kiedyś Pod Papugami), oraz inicjatora powstania Zespołu – Mirosława Dyjaka.

Elżbieta Ferlejko urodziła się w 1967 r. we Frampolu. Dzieciństwo spędziła w Rzeczycy Księżej k. Kraśnika. Od 1986 r. mieszka i pracuje w Stalowej Woli, w tutejszej bibliotece. Swoje rozmyślania zapisuje od lat szkolnych w formie wierszy. Debiutowała na łamach stalowowolskiej „Sztafety’.

Publikowała również w „Nadwisłoczu”, „Głosie Tyczyna”, „Krynicy” (kwartalnik mniejszości polskiej na Ukrainie). Jej wiersze publikowane są w cyklicznie wydawanych „Dorocznych Spotkaniach Poetów” Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz almanachach Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, którego jest członkiem, „Spojrzenia”, czy też w wydawanym od 2020 r. almanachu poetyckim „Wiersze znad Sanu” pod redakcją Mirosława Osowskiego.

W 2016 r. wydała swój pierwszy tomik wierszy „Jestem spod róży – Jestem z podróży”, który otrzymał Nagrodę Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny” w kategorii Debiut Artystyczny. „Wędrującemu”, wydana w 2021 roku, to druga, samodzielna propozycja poetki.