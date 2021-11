Na nagrobku podporucznika Stanisława Rosowskiego na cmentarzu parafialnym w Pniowie w gminie Radomyśl nad Sanem, 1 listopada 2021 r. zawisła tabliczka o treści: Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski.

To efekt starań jego kuzyna, Marka Czajki, który od lat pielęgnuje pamięć o wuju. U góry tabliczki jest biało-czerwona szarfa z orłem w koronie, a u dołu napis: Instytut Pamięci Narodowej.

Życiorys Stanisława Rosowskiego

Urodzony w nieodległym od Pniowa Orzechowie, 21 września 1900 r., pod zaborem austriackim, był Stanisław Rosowski żołnierzem trzech wojen: dwóch światowych i polsko-bolszewickiej. W kwietniu 1918 r. wcielono go do 24. Pułku Artylerii CK amii Austro-Węgier. Walczył na froncie włoskim.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej Stanisław był żołnierzem 12. Pułku Artylerii Polowej, uczestniczył w tzw. wyprawie kijowskiej, został tu poważnie ranny w szyję, wskutek wybuchu granatu. 16 kwietnia 1921 r. odznaczono go Krzyżem Walecznych. W październiku otrzymał awans na plutonowego. Z końcem 1922 r. zakończył służbę wojskową i wrócił do rodzinnego Orzechowa.

W 1926 r. wyemigrował za chlebem do dalekiej Argentyny, by w 1942 r. zgłosić się na ochotnika i wrócić do ogarniętej wojenną pożogą Europy. Był tu żołnierzem legendarnej 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. W listopadzie 1947 r. Stanisław Rosowski wrócił do Polski. Był tu szykanowany przez komunistyczny aparat represji. Zmarł w Gdańsku, 10 września 1965 r. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Pniowie.

Żołnierz trzech wojen

– Żołnierz trzech wojen, bo tak mówi się o świętej pamięci Stanisławie Rosowskim, właśnie dzisiaj, 15 sierpnia 2020 roku, w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, otrzymuje nominację na pierwszy stopień oficerski. Nominację, którą przyznaje prezydent RP. Świętej pamięci Stanisław Rosowski swoją postawą pokazał, co dla człowieka jest najważniejsze. Jak należy czcić Polskę, jak być Polakiem, jak być patriotą – mówiła wówczas nad jego grobem wiceprezydent Stalowej Woli Renata Knap.