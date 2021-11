Bakterie coli w wodociągu w Rudniku nad Sanem. Woda z wodociągu sieciowego w Przędzelu, Stróży oraz w Rudniku nad Sanem w rejonie ulic Stróżańskiej, Sandomierskiej, Targowej, Szpitalnej, Kilińskiego i Daszyńskiego nie nadaje się do spożycia. W próbkach wody, które 15 listopada pobrał sanepid, stwierdzono bakterie grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał decyzję, że woda jest nieprzydatna do spożycia.

Woda nie nadaje się do spożycia

Jak wynika z decyzji sanepidu, woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu, nie może być używana do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych, a także do kąpieli, mycia zębów i rąk oraz do przemywania zranień.

Bakterie coli w wodociągu

Problemy z jakością wody są także w Chałupkach, Kopkach oraz drugiej części Rudnika, która zaopatrywana jest z sieci przy ul. Chopina. W próbce wody pobranej 15 listopada stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. Jednocześnie w próbce nie stwierdzono obecności Eschericha coli i enterokoków kałowych. Woda z tego wodociągu nadaje się do spożycia wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty. Woda z kranu może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Będzie chlorowanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku w związku z zanieczyszczeniami bakteriologicznymi wody przeprowadzi chlorowanie sieci wodociągowej. W związku z tym może w wodzie może być wyczuwalny zapach chloru.

