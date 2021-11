15 listopada w Inkubatorze Technologicznym, PGE Dystrybucja, Gmina Stalowa Wola oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, podpisały porozumienie w sprawie zasilania w energię elektryczną strefy gospodarczej Euro-Park Stalowa Wola. To kolejny krok do ożywienia gospodarczego naszego regionu.

– Dzisiaj możemy pokazać w kolejny kluczowy element do tego aby tworzona przestrzeń inwestycyjna w Stalowej Woli miała ten wyjątkowy unikalny wymiar w skali nie tylko ogólnopolskiej ale również europejskiej. Partnerstwo, które dzisiaj zawiązujemy tutaj w Stalowej Woli pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, miastem Stalowa Wola a Polską Grupą Energetyczną Dystrybucja SA pokazuje świadomość i wyzwania które stoją przed nami w tworzeniu unikalnego, profesjonalnego, wyjątkowego miejsca do inwestowania w Stalowej Woli – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Euro-Park Stalowa Wola to przemysłowy rozwój na skalę europejską

Przypominamy, że 28 sierpnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał w Stalowej Woli ustawę pozwalającą na przemysłowy rozwój takich terenów jak Stalowa Woli i Jaworzno (w Jaworznie ma powstać fabryka samochodów elektrycznych, w Stalowej Woli strefa dla firm wysokiej technologii, m.in. z branży elektromobilności).

Energię dostarczy PGE

– Czujemy się zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni do takiego projektu, bo to świadczy o tym, że jesteśmy profesjonalną firmą, którą jest w stanie zabezpieczyć te moce, które będą tutaj wymagane po to, żeby ten biznes mógł się rozwijać. Ta energia i to zasilanie jest fundamentem rozpoczęcia wszelkich prac, które są związane z tym projektem. My ze swojej strony jako PGE Dystrybucja zrobimy wszystko, aby te moce, które będą potrzebne do rozwoju tego biznesu, zostały w odpowiednim czasie zrealizowane inwestycyjnie i dostarczone, tak by wszyscy partnerzy, którzy będą uczestniczyli w rozwoju tej strefy, mogli rozwijać swój biznes w spokoju – zapewnia Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja.

Potrzeby przyszłych inwestorów w zakresie zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej zidentyfikowano na poziomie do 500 mW do grudnia 2023 roku i narastająco do 1500 mW do grudnia 2026 roku. Szacowane nakłady inwestycyjne po stronie PGE Dystrybucja to około 250-300 mln. złotych.