Miasto Stalowa Wola ma projekt budżetu na 2022 rok. Wysokość dochodów w przyszłorocznym planie finansowym oszacowano na ponad 526 mln zł, zaś wydatków na blisko 517 mln zł. Miasto planuje spłatę zadłużenia w kwocie 28 mln zł bez zaciągania nowych zobowiązań.

– Budżet, który został ustalony na rok 2022, przekracza kwotę pół miliarda złotych. To oznacza, że mamy rekordową kwotę wydatków w wysokości ponad 516 milionów złotych. Nigdy wcześniej budżet miasta nie zbliżał się do tych wartości – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny

Spłata zadłużenia, bez zaciągania nowych kredytów

– To budżet, w którym jest wygenerowana nadwyżka, czyli wydatki są niższe niż dochody budżetu i mamy kwotę ponad 9,5 miliona złotych, która również z innymi oszczędnościami sprawia, że w roku przyszłym nie planujemy kredytu. Nie będziemy zaciągać żadnego nowego zobowiązania, a zostaną spłacone kredyty zaplanowane do spłaty z lat poprzednich oraz obligacje – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W 2022 roku dług miasta ma zostać pomniejszony o ponad 28 mln zł, z czego 16 milionów to stary kredyt, a ponad 12 mln zł to obligacje, o emisji których radni zdecydowali na ostatniej sesji RM.

– Mamy bardzo zdrową sytuację relacji poszczególnych wydatków, w tym budżecie, dlatego, że z tych 516 milionów złotych, ponad 40 proc. stanowią wydatki majątkowe, które wynoszą 211,6 mln zł. To pokazuje jaka jest strategia miasta Stalowej Woli. Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój – mówił włodarz miasta.

77 mln zł stanowią wydatki na wykup nieruchomości, gruntów pod strategiczny park inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola.

– 134 miliony złotych to wydatki, które oznaczają zadania inwestycyjne na poszczególnych osiedlach. Wydatki, które są w różnych sektorach funkcjonowania miasta, zmieniające funkcjonowanie Stalowej Woli, sprawiające, że Stalowa Wola będzie miastem jeszcze bardziej nowoczesnym, jeszcze lepiej skomunikowanym, miastem bardziej zielonym, otwartym na kulturę, sport, działania rekreacyjne, ale również rozwojowe. Spośród tych 134 milionów złotych, co bardzo istotne, 83 miliony złotych stanowią środki pozyskane ze źródeł rządowych, ze środków europejskich i ze środków norweskich – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zadania drogowe pochłoną ponad 54 mln zł

Na zadania związane z budową dróg na terenie miasta przeznaczone zostanie 54,5 mln zł. Największe zadanie na przyszły rok w tym zakresie to kontynuacja budowy tunelu pod torami kolejowymi pomiędzy ulicą Okulickiego, a ulicą Przemysłową (14,5 mln zł – kwota zapisana w budżecie na 2022 rok).

– Kolejne zadanie jest związane z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych strategicznego parku inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, a więc budowa nowego układu komunikacyjnego, który będzie obejmował tereny za Hutą Stalowa Wola, za Ikeą, wzdłuż ulicy Przyszowskiej, do Bojanowskiej oraz drogi za kuźnią matrycową od ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Całe zadanie jest wyceniane na blisko 50 milionów złotych. To zadanie będzie prowadzone do roku 2024, natomiast w przyszłym roku mamy rozpoczęcie tego zadania i będzie ono obejmowało wydatki w wysokości 10 milionów złotych – mówił prezydent Nadbereżny.

Kolejne zadania do realizacji na przyszły rok to przebudowa ulicy Działkowej (7,4 mln zł), ulicy Granicznej (5,6 mln zł) oraz ulicy Okulickiego (4 mln zł) – tu prace potrwają do początku 2024 roku. W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano również rozbudowę wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej ul. Spacerowej oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką – ul. Energetyków (2,1 mln zł). Zadanie zostało zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Bardzo istotnym zadaniem poprawiającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Stalowej Woli jest przebudowa przejść dla pieszych. Budowa chodników, doświetlenia, oznakowania, sygnalizacji świetlnej w 34 miejscach na terenie miasta. Bardzo duże zadanie na łączną kwotę 9,4 mln zł – mówił prezydent Nadbereżny.

Będą zadania z zakresu m.in. oświaty, kultury czy rekreacji

W przyszłym roku ruszy budowa hospicjum z poradnią medycyny paliatywnej, z zaplanowaną kwotą na 2022 w wysokości 14,9 mln zł. Kolejnym dużym zadaniem jest trwająca już budowa żlobko-przedszkola z basenem w technologii pasywnej (14,5 mln zł). W planach jest także rozpoczęcie rozbudowy PSP nr 11 (3,8 mln zł), modernizacja PSP nr 7 i PSP nr 4, kontynuacja zadania dotyczącego rewitalizacji Rozwadowa (13,4 mln zł), modernizacja MDK (13,8 mln zł). 500 tysięcy zł przeznaczono na utworzenie Muzeum COP.

– Stalowa Wola ma być miastem zielonym, ekologicznym, miastem, w którym spędzamy ciekawie czas. Będziemy mieli środki finansowe przeznaczone na projekty techniczne nowych nasadzeń, projekty nowych terenów zielonych – mówił włodarz miasta.

W przyszłym roku zakończą się prace przy budowie Parku Zimnej Wody (4,5 mln zł). – Rozpoczynamy zadanie dotyczące odnowienia Ogródka Jordanowskiego oraz terenu rekreacyjnego ogrodu zucha i placu zabaw na osiedlu Poręby przy kościele Opatrzności Bożej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W przyszłym roku rozpocznie się także projektowanie przebudowy placu Piłsudskiego. – Budżet miasta oprócz zadań majątkowych ma również ważne zadania społeczne dotyczące wsparcia seniorów, wsparcia stowarzyszeń prowadzących profilaktykę zdrowotną, działania z zakresu kultury, edukacji oraz sportu – mówił prezydent. Są też przewidziane środki na komunikację publiczną, bezpłatne przejazdy m.in. dla seniorów oraz system roweru miejskiego.

Lucjusz Nadbereżny: Nie zaglądamy do portfela mieszkańców i przedsiębiorców

– Nie zaglądamy do portfela mieszkańców Stalowej Woli, ani do budżetów przedsiębiorców. Konstrukcja budżetu nie obejmuje planu podwyżki podatku od nieruchomości. Nie będziemy podnosić również podatków od środków transportu, opłat za wywóz odpadów dla mieszkańców, nie będziemy również podnosić cen biletów komunikacji publicznej i nie będą również wprowadzane żadne inne dodatkowe opłaty, które występują w innych miastach, jak chociażby opłaty parkingowe – mówił włodarz miasta.