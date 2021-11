15 listopada mł. bryg. Szczepan Kozioł oficjalnie objął stery w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Jego poprzednikiem był bryg. Robert Lebioda, który w lipcu bieżącego roku przeszedł na emeryturę.

Szczepan Kozioł urodził się 25 grudnia 1978 roku w Tarnobrzegu. Swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1992 roku jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Wielowsi.

Mł. bryg. Szczepan Kozioł w Stalowej Woli służy od 18 lat

W roku 1998 wstąpił w szeregi PSP jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którą ukończył w 2000 roku uzyskując stopień młodszego aspiranta. Następnie z dniem 1 lipca 2000 roku został skierowany do służby w KP PSP w Wołominie na stanowisko dowódcy zastępu, a później dowódcy sekcji. 1 grudnia 2003 roku został na własną prośbę przeniesiony do służby w KP PSP w Stalowej Woli, gdzie przechodził przez kolejne etapy kariery zawodowej na stanowiskach: specjalisty, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dyżurnego operacyjnego, naczelnika wydziału organizacyjno-kwatermistrzowskiego, naczelnika wydziału logistyki, informatyki i łączności oraz pełniącego obowiązki komendanta powiatowego.

2005 roku uzyskał tytuł magistra administracji. Z kolei w 2021 roku rozpoczął studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Wielokrotnie odznaczany

Za swoją działalność zawodową i społeczną mł. bryg. Szczepan Kozioł odznaczony został: Krzyżem Zasługi za Dzielność, medalem za Ofiarność i Odwagę, brązowym medalem Za Długoletnią Służbę, srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Podczas uroczystego apelu, mł. bryg. Szczepan Kozioł, przede wszystkim podziękował za zaufanie, którym obdarzył go komendant wojewódzki nadbryg. Andrzej Babiec.

– Jest mi niezmiennie miło, że otrzymuję to powołanie w tak zacnym gronie. I mam pełną świadomość, jakie obowiązki biorę na siebie przyjmując to stanowisko. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać powierzonym mi zadaniom. Panie starosto, panie prezydencie, na państwa ręce składam również serdeczne podziękowania za obdarzenie mnie zaufaniem i wystawienie pozytywnej opinii. Deklaruję pełną gotowość do pełnienia służby na rzecz mieszkańców powiatu stalowowolskiego i jednocześnie mam nadzieje, że tak jak do tej pory współpraca z parlamentarzystami, samorządami, urzędami, instytucjami, zakładami pracy, jak również służbami mundurowymi będzie się owocnie rozwijać. Moim poprzednikom, byłym komendantom powiatowym, pragnę podziękować za pozostawienie komendy na tak wysokim poziomie organizacyjnym – mówił komendant.

Nowy komendant Szczepan Kozioł liczy na pomoc całej załogi

Zaznaczał również, że bez pomocy całej załogi nie jest w stanie spełnić tych wszystkich deklaracji i obietnic.

– To, jakie osiągniemy efekty zależy od rzetelnej pracy i waszego wsparcia. Jestem przekonany, że pracuję z ludźmi doskonale wyszkolonymi i zaangażowanymi. Dowodzenie w takim zespole daje podstawy do spokojnego patrzenia w przyszłość. Zapewniam, że obejmując stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, będę dbał i dążył by bezpieczeństwo mieszkańców powiatu stalowowolskiego było na jak najwyższym poziomie – zapewniał mł. bryg. Szczepan Kozioł.

Podczas apelu nowy komendant został uroczyście przywitany przez parlamentarzystów i samorządowców, a także przez strażaków. Wśród tych osób był między innymi zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak.

