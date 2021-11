Uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej, Liceum Ogólnokształcącego z oddziałem sportowym z ZSP nr 2 w Stalowej Woli oraz uczniowie klas technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem patrona placówki Tadeusza Kościuszki w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości.

– Pamięć o Tadeuszu Kościuszce, o jego żołnierzach, ich walce, poświęceniu powoli wpisuje się w świadomość naszych uczniów. Chcemy by przekaz płynący z naszej szkoły wzmacniał poczucie dumy. To nie przypadkowy dzień na złożenie przez nich ślubowania. Dzisiaj znajdujemy się w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, niepodległości o którą walczył nasz patron Tadeusz Kościuszko. Chociaż minął już ponad wiek, zmienili się ludzie, otoczenie, realia w których żyjemy, to nadal niezmienne jest jedno, człowiecze dążenie do wolności. Świat stał się globalną wioską, dlatego ze szczególną troską zwracam dziś uwagę, ku polskości, bo to ona stanowi nasze korzenne i naszą tożsamość – mówił Jacek Bożek, pełniący obowiązki dyrektora szkoły.

Ślubowanie na sztandar szkoły

Podczas przyrzeczenia uczniowie ślubowali wierność ideałom, o które walczył Tadeusz Kościuszko, zadeklarowali, że będą wzorować się na najwybitniejszych synach narodu polskiego, którzy swą nauką i walką rozsławili imię Polski w świecie.

Po złożeniu uroczystej przysięgi, odbyła się ceremonia mianowania uczniów klas LO o edukacji wojskowej na kolejne stopnie awansu: kadeta, młodszego kadeta, starszego kadeta, kadeta sztabowego i starszego kadeta sztabowego. Również tego dnia troje uczniów tj.: Oliwia Majdan, Martyna Rędzio, Klaudiusz Duma, zostało wyróżnionych czarnym beretem.

To trudny obowiązek

– Sam jestem absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego we Wrocławiu. W przyszłym roku minie 30 lat odkąd zdałem maturę i swoje kroki skierowałem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i popatrzcie dalej służę. Także nie poddawajcie się, bądźcie wytrwali, dążcie do celu, bo aby służyć naszej Ojczyźnie, być wiernym tradycjom jest bardzo trudno. Jestem jednak przekonany, że wielu z was w przyszłości zamieni ten mundur, który macie teraz na sobie na mundur formacji mundurowych, a przede wszystkim wojska, i nad z powodzeniem będziecie kontynuować już służbę dla Ojczyzny – mówił do młodzieży dowódca 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku ppłk Tomasz Janusz.

Ślubowanie było również okazją do przyłączenia się uczniów Złotej Kościuszkowskiej, do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Młodzież, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, odśpiewali więc cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, by wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.