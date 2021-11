Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski. Realizacja zadania finansowana była z kilku źródeł, z budżetów: państwa, Lasów Państwowych, powiatu stalowowolskiego i gminy Zaklików. Inwestycja pochłonęła ponad 2 mln zł.

– Oddajemy przebudowany most na rzece Sanna do użytku. Ten most wymagał remontu, on był w bardzo słabym stanie, więc długo już by nie posłużył. Zaskoczył nas ten remont bo się okazało, że są ukryte pewne rzeczy, których nie przewidzieliśmy, ale poradziliśmy sobie z tym – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Ze względu na zły stan obiektu przed remontem wprowadzane były ograniczenia w ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych. – Problemy, które się pojawiły na budowie wynikały z tego, że podczas rozbiórki, wykopów ziemnych okazało się, że niektóre podpory były wybrakowane. Była konieczność wykonania nowych pali – mówił Piotr Śliwiński, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Stalowej Woli.

W ramach inwestycji wykonano m.in.: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach, remont konstrukcji przęseł mostu poprzez wymianę belek prefabrykowanych na nowe oraz odtworzenie nadbetonu, remont podpór pośrednich, płyt przejściowych, przebudowę urządzeń dylatacyjnych i urządzeń BRD, dotworzenie elementów wyposażenia, ramp zejściowych na dojazdach, umocnienie skarp, oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych, a także remont istniejących umocnień brzegów koryt.

– Z tej drogi i z tego mostu będą przede wszystkim korzystać mieszkańcy naszej gminy i wszyscy którzy tędy przejeżdżają tranzytem. Droga Zaklików-Borów to taki jak gdyby łącznik do przyszłej drogi S-74 – mówił Dariusz Toczyski, burmistrz Zaklikowa.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaznaczył, że wartą podkreślenia w tym przypadku jest współpraca kilku podmiotów, które wyłożyły pieniądze na realizację tej inwestycji.

– Współpraca pomiędzy władzą samorządową wewnątrz powiatu. To inwestycja powiatowa, ale również gmina Zaklików do tej inwestycji swoje środki dołożyła. Dziękuję też panu nadleśniczemu za przekazanie środków finansowych z funduszu leśnego i skuteczność pana starosty w pozyskiwaniu środków rządowych, tym razem z subwencji ogólnej – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.