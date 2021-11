Miasto Stalowa Wola wzbogaciło się o nową infrastrukturę sportową. Obok klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie powstało boisko wielofunkcyjne, które uzupełniło dotychczasową strefę wypoczynkowo-rekreacyjną. Zadanie pochłonęło 778 tys. zł.

– Jestem przekonany, że tutaj młodzi ludzie będą rozwijali swoje pasje związane ze sportem, a ci którzy rozwijają się fizycznie, również wzmacniają swojego ducha – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach zadania przeprowadzono rozbiórkę istniejącej otwartej strefy aktywności wraz z całym wyposażeniem tego obiektu, rozbiórkę części nawierzchni utwardzonych, niwelację terenu. Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami sportowymi i ogrodzeniem, ponowny montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, stolika do gry w szachy, stołu do gry w piłkarzyki, stojaka rowerowego, kosza na śmieci oraz częściowego utwardzenia terenu w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi obiektami, a także zapewnienia nawierzchni bezpiecznych przy urządzeniach zabawowych.

Boisko przy ulicy Traugutta w Stalowej Woli o wymiarach 19×32 będzie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym

Przy ulicy Traugutta, w sąsiedztwie klasztornych murów powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19×32 m umożliwiające prowadzenie rozgrywek w piłkę koszykową, piłkę siatkową oraz piłkę nożną. Boisko wydzielone zostało od pozostałej części terenu ogrodzeniem o wysokości 4,1 m.

– Mamy tutaj jeszcze przestrzeń stworzoną do tego, żeby ją zagospodarować pod względem sportowym rekreacyjnym. Jesteśmy otwarci na sugestie użytkowników, a więc grup działających przy klasztorze, mieszkańców osiedli Piaski, Widok – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W przyszłym roku przy inwestycji będą wykonywane jeszcze dojścia, chodniki, tak aby komunikacja wokół obiektu była lepsza.

Stanisław Cisek, prezes stowarzyszenia „Pokój i dobro” zachęcał rodziców, dzieci i młodzież do propagowania tego obiektu jako miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu. Apelował także do użytkowników o poszanowanie obiektu.

Boisko przy ulicy Traugutta kosztowało niespełna 778 tysięcy złotych, z czego ponad 220 tysięcy złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.