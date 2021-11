W konferencji prasowej, zorganizowanej 12 listopada, uczestniczyli również zastępca Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Anna Kalandyk-Dusza oraz dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj.

– 1 września w regionie, z powodu COVID-19, hospitalizowane były 44 osoby, 1 listopada były to 493 osoby, natomiast dziś jest ich 952, a więc ten wzrost w niespełna dwa tygodnie przekroczył 40 procent. To pokazuje, jak bardzo przyspieszyła epidemia, stąd też mój gorący apel do mieszkańców regionu o przestrzeganie wymogów sanitarnych: noszenie maseczek, zachowanie dystansu oraz skorzystanie z możliwości szczepień, by zbudować swoją odporność przeciwko koronawirusowi – mówiła wojewoda Ewa Leniart.