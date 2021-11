Czyż chodzenie po linie nie robi wrażenia? Z pewnością umiejętność poruszania się po cieniutkiej linie wprawia w zdumienie obserwatorów, jednakże coraz większym zainteresowaniem cieszy się pozornie podobna dyscyplina – Slackline. Czym jest Slackline i czy każdy może zacząć swoją przygodę z tym sportem? Co warto wiedzieć o Slackline?

Slackline to nowa dyscyplina, która dopiero w ostatnich latach stała się niezwykle popularna wśród miłośników sportu. Ta aktywność fizyczna zyskała miłośników zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, zapewniając im doskonałą zabawę na świeżym powietrzu. Dodatkowo Slackline uczy niezbędnych umiejętności i wpływa na rozwój koordynacji ruchowej. Dlaczego warto uprawiać Slackline? Jaki sprzęt będzie potrzebny?

Czym jest Slackline?

Slackline bardzo wielu osobom kojarzy się z chodzeniem po linie. W tym przypadku jednak linę zastępuje sprężynująca, miękka taśma o szerokości 25 bądź 50 mm, która jest mocowana jest pomiędzy dwoma punktami o dużej stabilności. Taśma do Slackline’u pozornie jest bardzo napięta, a w momencie wejścia na nią stopami – ugina się pod ciężarem spacerowicza, a także rusza na boki.

O co zatem chodzi w Slackline? Dla początkujących to doskonała zabawa i świetny sposób na ćwiczenie równowagi. Chodzi przede wszystkim, aby wyczuć taśmę, złapać równowagę i przejść całą jej długość bez upadku. Osoby trenujące bardziej profesjonalnie są w stanie wykonywać różnego rodzaju akrobacje i to na sporych wysokościach!

Dlaczego warto uprawiać Slackline?

Slackline dla początkujących to przede wszystkim dobra zabawa i znakomity sposób na naukę równowagi oraz koordynacji ruchowej. To właśnie dlatego ten sport doskonale sprawdzi się u dzieci, które dopiero rozwijają swoje umiejętności poruszania się. W obecności rodziców lub opiekunów mogą nauczyć się chodzić na wąskiej taśmie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ich postawę ciała.

Slackline jest dyscypliną nie tylko dla wielbicieli sportów ekstremalnych, pomimo tego, że powstała ona z myślą dla nich. Ćwiczyć równowagę może każdy – niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Z tego sportu powinny także skorzystać osoby zmagające się z lękiem wysokościowym, gdyż linę można zawiesić w dowolnej odległości nad ziemią.

Jak zacząć trenować Slackline?

Do tego, aby zacząć trenować Slackline nie potrzebujemy specjalnych umiejętności, a jedynie podstawowego sprzętu, który wraz z rozwojem umiejętności będziemy uzupełniać o kolejne elementy. Na samym początku warto wyposażyć się w taśmę, którą za pomocą pętli i specjalistycznej naciągarki napręża się pomiędzy dwoma punktami. A później wystarczy jedynie zdjąć buty i wskoczyć na taśmę!

Do Slackline’u nie potrzebujemy specjalnego ubrania ani dodatkowe sprzętu. Dopiero w momencie, kiedy opanujemy chodzenie po taśmie na małych wysokościach, warto dokupić odpowiedni sprzęt, aby zająć się uprawianiem tego typu sportu w bardziej profesjonalny sprzęt. Wielbiciele Slackline’u polecają jednak zaopatrzyć się w dodatkowe pomoce, dzięki którym łatwiej jest ćwiczyć utrzymanie równowagi.

Pierwszy sprzęt Slackline dla dzieci i dorosłych

Dobór pierwszego sprzętu do uprawiania Slackline’u jest niezwykle prosty. Warto jednak skonsultować wybór pierwszej taśmy treningowej ze specjalistą, który dopasuje jej szerokość do naszych umiejętności, a także wieku.

Dopasowanie pierwszej taśmy Slackline będzie uzależnione od potrzeb zarówno dzieci, jak i dorosłych. Węższe taśmy pozwalają na ćwiczenia chodzenia ze względu na większą elastyczność i giętkość. Wąskie taśmy umożliwią naukę równowagi, a także spacerowanie po niej na dłuższych odległościach. Wąskie taśmy są również zalecane dla dzieci, które nie mają jeszcze rozwiniętej umiejętności równowagi. Z czasem można inwestować w taśmy pięciocentymetrowe, przeznaczone przede wszystkim do wykonywania akrobacji.

Kompletowanie pierwszego sprzętu do Slackline’u oznacza również konieczność zakupu napinacza, a także szekli i pętli, umożliwiających zamocowanie taśmy w dwóch stabilnych punktach. W sklepach można dokupić również tzw. Slackframe, do których przypinana jest taśma. Jeśli zamierzamy zawiesić taśmę na drzewach, warto również dokupić specjalne ochraniacze na pień, aby nie uszkodzić kory podczas chodzenia na taśmie.

Podczas wyboru pierwszego sprzętu warto skorzystać z gotowych zestawów, które posiadają dopasowane do siebie elementy. Zestawy są dostosowane do potrzeb początkujących, a wraz z rozwojem umiejętności – można dokupić nowy, bardziej profesjonalny sprzęt.