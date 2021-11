Radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli 21 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie nadania jednej z ulic na terenie miasta imienia Zdzisława Malickiego, byłego dyrektora HSW. Chodzi o drogę biegnącą od ulicy COP do ulicy Solidarności przez tereny dawnej HSW.

Temat nadania ulicy prowadzącej przez dawane tereny HSW biegnącej od ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego do ulicy Solidarności imienia dyrektora Zdzisława Malickiego funkcjonuje w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Niejednokrotnie pisaliśmy o tym również na łamach „Sztafety”. Z inicjatywą taką, zaraz po śmierci dyrektora Malickiego, w marcu 2020 r. wystąpił miejscowy oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Gdy jednak miasto zwróciło się o opinię w tej sprawie do Instytutu Pamięci Narodowej, to odpowiedź była negatywna. Radni przegłosowali uchwałę mimo opinii IPN, która przypomina o przynależności Zdzisława Malickiego do PZPR oraz bycia posłem na Sejm PRL. W dokumencie przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej znajduje się też zapis, że przedstawiona opinia nie odnosi się do działalności zawodowej i społecznej Zdzisława Malickiego. A to te zasługi wzięli pod uwagę zarówno wnioskodawcy jak i radni. Uchwała podlega ocenie wojewody podkarpackiego.

Zdzisław Feliks Malicki urodził się 20 kwietnia 1928 r. w Borszczowie. Po II Wojnie Światowej został wysiedlony z Kresów, zamieszkał z rodziną w Zamościu. Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy w Hucie Stalowa Wola, pracował miedzy innymi na stanowisku technologa wydziałowego, Dyrektora Zakładu Mechanicznego.

Inżynier Zdzisław Malicki od podjęcia pracy w HSW był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polski. W latach 1960-1963 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMP w Stalowej Woli.

Zdzisław Malicki funkcję dyrektora naczelnego pełnił przez 17 lat

Zdzisław Malicki objął funkcję dyrektora naczelnego HSW w 1965 r. Za jego czasów zakład rozpoczął produkcję maszyn budowlanych na licencji amerykańskiej firmy International Harvester oraz zakupił licencje dźwigu Jones. Zakupione licencje zostały szybko wdrożone do produkcji.

Rozwój HSW spowodował, iż powstały nowe zakłady takie jak: Zakład Maszyn Budowlanych Z3, Zakład Kół Zębatych i Skrzyń Przekładniowych Z2, Zakład Urządzeń Mechanicznych Z5, Zakład Kuźnia Matrycowa na licencji japońskiej, zakład Ciągarnia.

Cała Huta została przeorganizowana, powstały nowe wydziały. W koncepcji rozwoju HSW stworzono nowe warunki dla młodej kadry inżynierów i techników z uczelni technicznych, co spowodowało ich napływ do Stalowej Woli, najwięcej z terenów Podkarpacia. Ponadto dla Dyrektora Malickiego ważną sprawą był stosunek do kadry inżynieryjno-technicznej w HSW. Dyrektor cyklicznie organizował spotkania z młodą kadrą, śledził ich karierę zawodową. W czasie kiedy Zdzisław Malicki kierował zakładem, Stalowa Wola wyprzedziła inne miasta w liczbie mieszkańców w obecnym na tamten czas województwie rzeszowskim.

Rozwój miasta, mieszkalnictwa, kultury i sportu

W ramach inwestycji w HSW realizowano potężny pakiet inwestycyjny w zakresie spraw socjalno – bytowych dla pracowników i mieszkańców miasta Stalowa Wola. Zbudowano szkołę przyzakładową, rozbudowano szpital, wybudowano nowe żłobki, przedszkola i szkoły, stołówkę przyzakładową. Wybudowano tysiące mieszkań w systemie blokowym i domków jednorodzinnych w ramach spółdzielni budownictwa przy HSW. Dzięki rozwojowi Huty, Stalowa Wola rozkwitała na różnych polach, miedzy innymi kulturalnym i sportowym. Odbywały się festiwale w skali ogólnopolskiej, powstały zespoły taneczne i chóry, bardzo prężnie rozwinęły się także sekcje sportowe takie jak: piłka nożna, koszykówka, boks, łucznictwo, tenis stołowy oraz tenis ziemny.

Inżynier Zdzisław Malicki był dyrektorem HSW od 1965 r. do 1982 r. Zmarł 1 marca 2020 r.