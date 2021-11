Msza święta w intencji Ojczyzny, bieg niepodległości, uroczystości wojskowe na placu Piłsudskiego, ósme Ognisko Patriotyzmu, wspólny śpiew i przedstawienie muzyczne – tak w skrócie wyglądały stalowowolskie obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada to dla Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. Tego dnia w 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapy świata. W Stalowej Woli obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się o godz. 12. Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej. Następnie ulicami miasta ruszył XXIX Ogólnopolski Bieg Niepodległości. W godzinach popołudniowych Muzeum Regionalne organizowało spacer po rozwadowskim cmentarzu w poszukiwaniu dawnych bohaterów i osób dla ojczyzny zasłużonych. O 17 na placu Piłsudskiego rozpoczęły się oficjalne uroczystości wojskowe z udziałem Kompanii Honorowej i pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko, a także Orkiestry Dętej MDK. Odśpiewano hymn państwowy, był apel pamięci, salwa honorowa i VIII Ognisko Patriotyzmu.

– Radość z kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jaką okazujemy każdego 11 Listopada jest w tym roku nieco inna, wszyscy z dużą troską i niepokojem spoglądamy na granicę polsko-białoruską, na to co tam się dzieje. Wszyscy kibicujemy polskim żołnierzom, strażnikom granicznym, policjantom i wszystkim, którzy w tej chwili, przez ostatnie tygodnie strzegli integralności Rzeczypospolitej. Trudno tej sytuacji nie nawiązać do historii i prób, które w przeszłości miały miejsce, prób zawłaszczania naszego państwa, prób brutalnego ataku, który często czy to w przypadku rozbiorów czy to w przypadku II Wojny Światowej przez pewien czas kończył się niestety powodzeniem. Ale jestem przekonany, że tym razem będzie inaczej, że tym razem Wojsko Polskie ramię w ramię z Policją, Strażą Graniczną i wszystkimi którzy w tej chwili tam są, obronią naszą ojczyznę. Ten obecny atak, ta obecna agresja jest inna niż te znane nam z historii. Reżim białoruski prowadzi atak hybrydowy wykorzystując do tego ludzi zwiezionych z Bliskiego Wschodu. Polska, a zarazem Unia Europejska, bo ten atak ma oczywiście wymiar szerszy poradzi sobie w tej bardzo trudnej sytuacji. I dzisiaj w szczególny sposób chcemy bardzo gorąco podziękować żołnierzom i wszystkim służbom mundurowym – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny zaznaczył, że takie święta jak 11 listopada łączą nasz naród i są po to, aby mimo nieporozumień, waśni – pogodzić się i podać sobie ręce. – W Polsce nie ma rozłamów, ale są pewne nieporozumienia więc musimy stanąć w jednym szeregu, musimy sobie spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć jesteśmy Polakami, a jak jesteśmy Polakami to jesteśmy braćmi, a jak jesteśmy braćmi to musimy się szanować i kochać – mówił starosta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj podkreślał, że 11 listopada spotykamy się, aby oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość Polski. – Bądźmy jednym, wielkim narodem, dumnym narodem, bądźmy wierni słowom Bóg, Honor, Ojczyzna – mówił Stanisław Sobieraj.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny przywołał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych.”

– Dzisiaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że jest chwila trudna dla suwerenności i integralności terytorialnej naszego państwa. I to wezwanie marszałka Józefa Piłsudskiego, aby w chwilach trudnych wydobyć tę moc, która płynie z wzajemnego szacunku, z tego abyśmy potrafili się wznieść ponad codzienne podziały ponad codzienne niepotrzebne niesnaski, abyśmy potrafili wznieść się ponad wszystko i zobaczyć to co najważniejsze. Symbolicznie patrząc na balon lotniczy miasta Stalowej Woli (przyp. red. prezentowany podczas uroczystości na placu Piłsudskiego), który unosi biało-czerwoną flagę rozgrzewany tym gorącym powietrzem – bądźmy jak on, rozgrzani miłością do Ojczyzny, unośmy się ponad tym co nas na co dzień dzieli, co powoduje że pętamy się niepotrzebnie w problemach, które powinny być zostawione z boku, dlatego że przed nami wielkie wyzwania. Mamy ten przywilej, ten błogosławiony czas w historii, że żyjemy w czasach pokoju – choć nieoczywistego, a naszym zadaniem jest wykorzystanie go do rozwoju, do tego aby w zobowiązaniu do pokoleń Polaków, które o takie czasy walczyły krwią i cierpieniem, przełożyć naszą pracę na budowanie, na zgodę, na współpracę – mówił włodarz miasta.

Ostatnim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości było przedstawienie muzyczne „Rozwadowski kram z piosenkami” w wykonaniu artystów Chóru Kameralnego Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w reżyserii Sylwii Świątek zaprezentowane w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”.