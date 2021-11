Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli rajcy przegłosowali uchwałę dotyczącą podwyżki pensji prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. W górę poszły także diety radnych. Zmiana jest pokłosiem podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm 11 sierpnia. Dokonuje ona zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli.

Podwyżką objęte zostały diety radnych, które ustalone zostały w następujących wysokościach: przewodniczący rady – 82,40 proc. kwoty maksymalnej – 2654,15 zł, wiceprzewodniczący rady – 70,18 proc. kwoty maksymalnej – 2260,48 zł, przewodniczący komisji stałych i doraźnych rady – 56,29 proc. kwoty maksymalnej – 1813,12 zł, dla członków Komisji Mieszkaniowej – 50,18 proc. kwoty maksymalnej – 1616,29 zł, radni – 47,96 proc. kwoty maksymalnej – 1544,71 zł.

Radna Renata Butryn: To nie jest czas na takie decyzje

Radna Renata Butryn stwierdziła, że to nie najlepszy czas na takie decyzje m.in. w związku z zadłużeniem miasta, wzrostem pensji minimalnej, stóp procentowych oraz przewidywanym wzrostem cen energii i idącymi za tym konsekwencjami.

– Uważam, że w tym momencie należałoby jednak odłożyć tego typu decyzje do tego momentu kiedy to się ustabilizuje, kiedy będziemy już pewni, że inwestor wejdzie do tego naszego parku przemysłowego i miasto będzie miało dodatkowe dochody. Wtedy moglibyśmy wrócić do tej dyskusji. Będę przeciw w tym punkcie i w następnym punkcie (podwyżka wynagrodzenia prezydenta), bo uważam, że tak nakazuje elementarna odpowiedzialność za finanse miasta. A ponadto nawiązując do tych zarzutów, które uczynił mi pan prezydent, że nigdy nie wskazywałam żadnych oszczędności, to jest to właśnie oszczędność bezkolizyjna, ponieważ nie wstrzymuje impetu rozwoju miasta – mówiła radna Renata Butryn.

Za podwyższeniem diet radnych głosowało 13 radnych (Jerzy Augustyn, Mariusz Bajek, Maria Chojnacka, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj). Przeciw byli Renata Butryn, Damian Marczak, Dariusz Przytuła, Andrzej Szymonik, Łukasz Warchoł). Od głosu wstrzymali się Leszek Brzeziński, Łukasz Durek i Joanna Grobel-Proszowska.

Przewodniczący RM Stanisław Sobieraj: Prezydent zasłużył na podwyżkę

Podczas sesji radni głosowali także nad podwyżką prezydenckiej pensji. – Jako przewodniczący Rady Miasta wnioskowałem o podwyżkę, tak jak w uchwale. Moim zdaniem pan prezydent Lucjusz Nadbereżny zasłużył na tę podwyżkę. Jest prezydentem już drugą kadencję czyli mieszkańcy Stalowej Woli zaufali mu po raz drugi. Zabiega o fundusze europejskie, rządowe, zabiega o te pieniądze dla Stalowej Woli i to widać to. Stalowa Wola zmienia się na lepsze – mówił przewodniczący RM Stanisław Sobieraj.

Przed zmianą wynagrodzenie prezydenta Stalowej Woli wynosiło 9940 zł brutto. Na tę kwotę składało się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 5000 zł, dodatek funkcyjny – 2100 zł, dodatek specjalny – 40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2840 zł. Plus dodatek stażowy w wysokości 650 zł.

Po zmianie wynagrodzenie włodarza miasta wyniesie 18 486 zł. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze – 10 770 zł. dodatek funkcyjny – 3 450 zł oraz dodatek specjalny – 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4 266 zł. Plus dodatek stażowy.

Za podwyżką prezydenckiej pensji zagłosowało 15 radnych (Jerzy Augustyn, Mariusz Bajek, Maria Chojnacka, Łukasz Durek, Joanna Grobel-Proszowska, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj. Przeciw byli Renata Butryn, Damian Marczak, Dariusz Przytuła, Andrzej Szymonik. Od głosu wstrzymali się Leszek Brzeziński, Łukasz Warchoł.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2021r.