Orzeł Rudnik nad Sanem zainkasował kolejne 3 punkty. W meczu rozegranym 11 listopada wygrał z drużyną Truck Kotowa Wola 2:0.

Orzeł w tym sezonie radzi sobie wyjątkowo dobrze. Z 12 meczów aż 11 zakończył wygraną, zaliczył tylko 1 porażkę, w spotkaniu z Orłem Glinianka.

Orzeł Rudnik nad Sanem mógł wygrać wyżej

Mecz 14 kolejki klasy B w grupie Stalowa Wola II rozegrano 11 listopada. W spotkaniu z Kotową Wolą „Orzełek” objął prowadzenie w 13 minucie. Na listę strzelców wpisał się Norbert Łomotowski.

Przez kolejny kwadrans kibicie nie oglądali zbyt wielu sytuacji strzeleckich. Dopiero w 32 minucie z dogodnej pozycji uderzał z rzutu wolnego Norbert Wiejak, jednak piłka poszybowała ponad bramką.

Chwilę później okazję mieli goście. Z rzutu wolnego dobry strzał oddał Mateusz Paterek, dobijać próbował jeszcze Michał Nawrocki, ale skutecznie interweniował bramkarz Orła – Mariusz Olko.

Tuż przed przerwą drużyna Kotowa Wola miała kolejną szansę na wyrównanie. Bliski zdobycia bramki był ponownie Michał Nawrocki, i ponownie nie dał się pokonać Mariusz Olko.

W drugiej połowie Orzeł Rudnik nad Sanem szybko i skutecznie zaatakował. W 52 minucie bramkę na 2:0 zdobył Filip Niemczyk.

„Czarno-czerwoni” mieli jeszcze co najmniej cztery dogodne okazje do podwyższenia wyniku. Po strzale Szymona Maciaszka piłka potoczyła się tuż obok słupka. W 83 minucie Filip Niemczyk ładnie dograł do Marcina Szymonika, ten oddał strzał, ale również obok bramki.

Dobry mecz bramkarza Truck Kotowa Wola

Pod koniec drugiej połowy bramkarz z Kotowej Woli – Paweł Ziara – dwukrotnie uratował swoją drużynę przed wyższą porażką. Świetnie interweniował po strzale Kamila Seidlera, nie dał się też pokonać w sytuacji „sam na sam” z Filipem Niemczykiem.

Po 14 kolejce Orzeł Rudnik nad Sanem zajmuje 1 miejsce w tabeli z 33 punktami na koncie. Jedno oczko mniej ma KSTŁK Stalowa Wola. W bezpośrednim starciu obu tych drużyn, górą okazał się Orzeł. Trzecie miejsce z 24 punktami zajmuje LZS Turbia. Truck Kotowa Wola jest na 6 miejscu i ma na koncie 21 pkt.

Orzeł Rudnik (skład wyjściowy): Mariusz Olko, Szymon Maciaszek, Paweł Szyliński, Łukasz Chapuła, Miłosz Kowalski, Allan Szczerbaty, Kamil Seidler, Norbert Łomotowski, Paweł Juśko, Norbert Wiejak, Filip Niemczyk.

Zawodnicy rezerwowi: Tomasz Kraska, Krystian Kowalski, Dawid Ziętko, Kacper Wojtas, Bartłomiej Okoń, Marcin Szymonik.

Truck Kotowa Wola (skład wyjściowy): Paweł Ziara, Marcin Mączka, Krzysztof Zalewski, Karol Korzonek, Jakub Kopeć, Michał Nawrocki, Karol Nawrocki, Dominik Rzeźnicki, Czesław Szuba, Mateusz Paterek.

Zawodnicy rezerwowi: Kamil Ludwik, Sebastian Chwieja, Daniel Radawiec, Bartłomiej Kwitkowski.