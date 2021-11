Szkoła w Przędzelu i PSP nr 3 w Rudniku – Stróży stają się przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Kilka dni temu, przy oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu i przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży zakończyła się budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON

Gmina Rudnik nad Sanem na to zadanie pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt podjazdów wyniósł 140 358,95 zł. Dofinansowanie z PFRON-u w Stróży wyniosło 40 308,45 zł, natomiast w Przędzelu 24 407,48 zł.

Wykonawcą prac była firma Handlowo- Budowlana „Janik” z Nowej Sarzyny.

Szkoła w Przędzelu i szkoła Stróży przyjazne dla niepełnosprawnych

– Budowa tych podjazdów była konieczna. Dzięki niej osoby niepełnosprawne szybciej i łatwiej dostaną się do budynku. Rampa przyda się także rodzicom, którzy z wózkami dziecięcymi zechcą wejść do szkoły. Do tej pory było to „trudne” – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

