Przedszkole w Krzeszowie zorganizowało obchody Narodowego Święta Niepodległości. W środę, 10 listopada, przedszkolaki wspólnie zaśpiewały Mazurka Dąbrowskiego i przeszły w biało – czerwonym korowodzie ulicami swojej miejscowości.

Przedszkolaki nauczyły się hymnu

– Do uroczystych obchodów Dnia Niepodległości przedszkolaki przygotowywały się już od dłuższego czasu. Biorąc udział w akcji „Szkoła do hymnu!” nasze maluchy wyuczyły się na pamięć wszystkich części Mazurka Dąbrowskiego, który następnie został odśpiewany 10 listopada o godz. 11.11 – wyjaśnia Marta Węglarz, dyrektor Przedszkola Gminnego.

Biało – czerwony korowód

Dzieci, które ten dzień przyszły ubrane w stroje biało-czerwone trzymając w dłoniach symbole narodowe, po odśpiewaniu hymnu wychowankowie przeszli w biało-czerwonym korowodzie ulicami swojej miejscowości.

Przedszkole w Krzeszowie o „niepodległości”

– Przedszkolaki już od dłuższego czasu uczyły się o historii naszego kraju, symbolach narodowych, o znaczeniu słowa „niepodległość”. Są to trudne tematy do zrozumienia dla tak małych główek. Różnorodne formy pracy stosowane na zajęciach pozwoliły im to łatwiej zrozumieć – tłumaczy dyrektor przedszkola.

Przedszkolaki zrobiły dekorację do kościoła

Przedszkolaki z pomocą swoich pań stworzyły również dekorację do parafialnego kościoła.

