Stalowa Wola jest jednym z 40 miast w Polsce, z którego przy okazji rocznicy odzyskania niepodległości można wysłać specjalną kartkę pocztową i ze znajomymi, rodziną podzielić się radością z faktu odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów.

Kartkę pocztową, w jednym z trzech dostępnych wzorów, wypełnimy w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Stalowowolska biblioteka w akcję „Mamy Niepodległą” włącza się już po raz czwarty.

– Pocztówkowe wyznanie w stylu retro ma ponadczasową symbolikę: niesie z oddali szczere wyrazy pamięci i miłe pozdrowienia. Hasłem akcji jest dzielenie się radością, bo przecież Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione na pamiątkę jednego z najradośniejszych wydarzeń w historii Polski – przekonuje Ewa Biały, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.

Kartkę pocztową wyślesz bezpłatnie

Na specjalnie przygotowanym stoisku, tuż przy głównym wejściu do budynku Biblioteki Głównej będzie można je zaadresować, wpisać wiadomość, a dzięki specjalnej skrzynce pocztowej, która pojawi się na czas trwania akcji, od razu wysłać. Znaczek nie będzie konieczny, kartki są tak oznaczone, że z pewnością dotrą do adresata.

Jeśli chcemy się zastanowić nad życzeniami lub nie pamiętamy adresu nadawcy, kartki można wziąć ze sobą, a później wrzucić do jakiejkolwiek skrzynki Poczty Polskiej. Na wysłanie pocztówek będziemy mieli czas do końca listopada, zaś w bibliotece kartki dostępne są do 12 listopada, w godzinach funkcjonowania MBP.

Kartki przygotowali znani artyści-graficy

W 2021 roku okolicznościowe kartki przygotowali: Karol Banach – artysta grafik i ilustrator, który regularnie publikujący prace w prestiżowych magazynach polskich i zagranicznych oraz w książkach, Magda Beneda – graficzka z wykształcenia (ogólnopolska nagroda za najlepszy dyplom), malarka z pasji, a z wyboru także blogerka opisująca swoją artystyczną stronę życia oraz Ksenia Kononenko – zdobywczyni drugiego w historii polskiej reklamy Lwa w konkursie w Cannes i wielu innych prestiżowych nagród międzynarodowych.