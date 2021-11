Wolontariusze oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w dalszym ciągu zaangażowani są w realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Czas pandemii daje się we znaki osobom starszym, głównie tym niezaszczepionym, ponieważ to oni są najbardziej narażeni na zachorowanie i powikłania związane z koronawirusem. Zachęcając tę grupę do pozostania w domu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oferuje wsparcie w postaci m.in. robienia zakupów, wyprowadzania zwierząt na spacer, załatwiania drobnych spraw urzędowych.

Program realizowany jest już od roku

– Seniorzy najczęściej zgłaszają się z prośbą o zrobienie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa Senior). Pracownicy Ośrodka gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas udzielania usługi wsparcia, ponieważ stosowane są wszelkie zasady rygoru sanitarnego, a kontakt z seniorem ograniczany jest do niezbędnego minimum. Ponadto dla bezpieczeństwa seniorów każdy wolontariusz zostaje wyposażony w imienny identyfikator z pieczęcią dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, którym potwierdza swoją tożsamość. Przed zrobieniem zakupów wolontariusz udaje się do seniora, który przekazuje konkretną kwotę, co potwierdza podpisane przez Seniora oświadczenie, po zakupach przekazana kwota zostaje rozliczona – mówi Beata Jucha z MOPS-u w Stalowej Woli.

„Wspieraj Seniora”. Zgłoś się do MOPS-u

Seniorzy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy wolontariuszy, a tym samym pozostać w domu i nie narażać się na zachorowanie, mogą zgłaszać się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii – 22 505 11 11 lub bezpośrednio do pracowników ośrodka dzwoniąc pod numer 694 164 300. Program będzie realizowany do końca bieżącego roku.

Osoby chętne do świadczenia pomocy seniorom jako wolontariusze mogą zgłaszać się pod numerem tel. 535 865 845.