Huta Stalowa Wola S.A. wykonała i przekazała w październiku 2021 r. dwie kompletne wyrzutnie M903, wchodzące w skład systemów obrony przeciwlotniczej Wisła.

Zadanie to realizowane jest w oparciu o umowę podwykonawstwa do umowy Foreign Military Sales z 2018 r., zawartej przez rząd USA z firmą Raytheon Technologies – producentem i dostawcą systemów Patriot, stanowiących bazę dla pozyskiwanych przez Siły Zbrojne RP systemów Wisła.

Elementy systemu Wisła

– Opracowywanie oraz produkcja kolejnych komponentów dla zestawów Patriot w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to jeden z elementów naszego zaangażowania w realizację systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła. Współpraca polsko-amerykańskich przemysłów zbrojeniowych w tym programie przekłada się na generacyjny skok zdolności Sił Zbrojnych RP do obrony polskiego nieba – podkreślił Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Kolejne dwie wyrzutnie M903 są w trakcie integracji i testów w Hucie Stalowa Wola. Ich przekazanie planowane jest na koniec 2021 roku. Umowa realizowana jest na partnerskich zasadach i strony podkreślają właściwą, należytą i otwartą współpracę, co wskazuje na to, że nie ma zagrożenia w terminowej realizacji dostaw wyrzutni Patriot do Sił Zbrojnych RP.

Huta Stalowa Wola to rzetelny partner

– To pierwsze wyprodukowane w HSW S.A. wyrzutnie rakietowe M903 systemu Patriot. Mam nadzieję, że te pierwsze wyrzutnie wyprodukowane w Polsce trafią już niedługo na wyposażenie jednostek wojskowych – mówi Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. – Zebraliśmy sporo nowych doświadczeń przy realizacji tego zamówienia. Mogę też śmiało potwierdzić, że Huta Stalowa Wola jest dobrym i rzetelnym partnerem dla strony amerykańskiej – dodał.

Umowa wykonawcza realizowana jest w ramach polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej zawartej 28 marca 2018 roku na dostawę do Sił Zbrojnych RP zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, bazującego na systemie Patriot. W konsekwencji tego zamówienia Huta Stalowa Wola wykona w sumie 16 wyrzutni M903, które wejdą na wyposażenie dwóch baterii systemu Wisła.

Huta Stalowa Wola w ramach udziału w programie produkcji systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła zbudowała centrum produkcyjno-montażowe, które docelowo może przejąć również funkcje centrum serwisowania, obsługi i napraw wyrzutni M903 Patriot będących na wyposażeniu obecnych i przyszłych użytkowników.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu po stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Oprócz tego, niektóre z niewymienionych spółek z PGZ uczestniczą w programie jako poddostawcy.

2 baterie systemu Patriot

Celem programu Wisła jest pozyskanie zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem łączności i dowodzenia. W pierwszej fazie programu Polska pozyska 2 baterie (16 wyrzutni) systemu Patriot w konfiguracji obejmującej m.in. pociski PAC-3 MSE oraz system IBCS. Oprócz wyrzutni, w przedsiębiorstwach wchodzących w skład PGZ produkowany jest szereg innych elementów zestawów, w tym: pojazdy logistyczne, samochody transportowo-załadowcze, komponenty wyrzutni, pocisków rakietowych oraz systemów radiolokacyjnych.

Źródło: HSW