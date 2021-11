Mieszkańcy Osiedla Charzewice w Stalowej Woli doczekali się nowoczesnej infrastruktury. Stary, nieatrakcyjny plac zabaw został zastąpiony przez boisko wielofunkcyjne, siłownię plenerową oraz urządzenia do zabawy dla dzieci. Oficjalne otwarcie odbyło się 5 listopada.

Nowoczesna strefa sportowa powstała przy ulicy Jaśminowej. Jej bezpośrednimi sąsiadami są druhowie z OSP Charzewice. To właśnie oni byli inicjatorami wybudowania tego nowoczesnego miejsca.

– Mamy super obiekt, który na pewno spełnił moje marzenia jako już dorosłego faceta, który jakieś 20 lat temu grał tutaj w piłkę na betonowym boisku. Na przełomie 2020/2021 roku spotkaliśmy się w naszej remizie z prezydentem, i powiedzieliśmy, że trzeba coś zrobić z tym terenem, by powstało tu miejsce, które pozwoli na zgromadzenie się ludzi, będzie miejscem do ćwiczeń, grania i zabawy – mówi Mateusz Wiśniewski, prezes OSP Charzewice.

Boisko wielofunkcyjne powstało w krótkim czasie

Budowa strefy rozpoczęła się w czerwcu.

– Do tej pory był tu bardzo zaniedbany plac zabaw. Od lat domagał się zmiany. Właśnie dzięki tej zmianie mamy nowoczesne, ciekawe miejsce. Główną inspiracją do zmiany była energia, która wytworzyła się tutaj przez ostatnie kilkanaście miesięcy dzięki OSP Charzewice – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Boisko, plac zabaw i siłownia

W ramach zadania powstało boisko o powierzchni 19×32 m umożliwiając prowadzenie rozgrywek w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę. Boisko wielofunkcyjne oddzielone jest od pozostałej części terenu ogrodzeniem o wysokości 4,1 m.

Plac zabaw wyposażony został w integracyjny zestaw zabawowy, huśtawkę wagowo-obrotową, huśtawkę podwójną familijną i bocianie gniazdo oraz piaskownicę. Natomiast w ramach siłowni plenerowej zamontowane zostały: orbitrek, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha oraz urządzenie wielofunkcyjne. W sportowej strefie pojawił się także betonowy stół do tenisa.

Koszt inwestycji wyniósł 800 tys. złotych z czego ponad 290 tys. złotych stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu.

Boisko wielofunkcyjne już cieszy się dużym zainteresowaniem

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem obiekt był już oblegany przez okoliczne dzieci, młodzież i dorosłych. Oprócz funkcji rozrywkowej, plac ten ma być również świetnym miejscem do zdobywania tężyzny fizycznej przez strażaków ochotników, oraz liczne grono Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Charzewicach.

– To właśnie ze strony strażaków padało hasło budowy takiego obiektu sportowo-rekreacyjnego, który tutaj służyłby właśnie do kształtowania serc umysłów, ale przede wszystkim ciała młodego pokolenia. Druh prezes widział w tym taki dobry magnez do tego aby przyciągnąć tutaj do OSP i dzieci i młodzież. Oczywiście to przyciąganie stało się faktem już wcześniej. Dzisiaj padła liczba stu dzieciaków, którzy przynależą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach – mówił obecny podczas spotkania poseł Rafał Weber.

Będzie rozbudowa

Na tym nie kończy się budowa nowoczesnej infrastruktury na osiedlu Charzewice. Prezydent ma dalsze, ambitne plany.

– Pod kątem rozwoju sportowego strażaków OSP, drużyn młodzieżowych, dziecięcych chcielibyśmy aby tutaj powstała bieżnia i inne elementy sportowe aby te błonia, które są na osiedlu Charzewice zostały zagospodarowane. Chcielibyśmy stworzyć tor przeszkód, nie tylko dla samych strażaków, choć to właśnie oni biorą udział w różnego rodzaju zawodach i poprawa kondycji jest wpisana w ich codzienne funkcjonowanie, ale też tory przeszkód są coraz bardziej popularne wśród osób które chcą aktywnie i sportowo spędzać czas – zapowiada prezydent.

