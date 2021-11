Ulica Dworska w Nisku doczeka się remontu. Dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którą otrzymała gmina Nisko inwestycja ma szansę ruszyć jeszcze w tym roku.

Miliony na przebudowę drogi

– W ostatnich dniach trafiła do nas niespodzianka. Udało się otrzymać z rezerwy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie do budowy nowej drogi, ulicy Dworskiej. Jest to inwestycja na poziomie 2 milionów 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie to milion 300 tysięcy złotych. Inwestycję tę wprowadziliśmy już do budżetu. Zabezpieczyliśmy też środki własne na jej realizację – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

Mieszkańcy długo czekali na remont

Włodarz Niska przyznaje, że mieszkańcy ulicy Dworskiej długo czekali na poprawę jej stanu. – Budowa ulicy Dworskiej na osiedlu Malce to bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Pierwsi mieszkańcy budowali się przy tej drodze, gruntowej wcześniej, już pięć lat temu. Chcieliśmy im zapewnić jakiś komfort dojazdu, tym bardziej, że kanalizacja została tu już wcześniej doprowadzona – wyjaśnia burmistrz.

Ulica Dworska w Nisku z listy rezerwowej po dofinansowanie

– Niestety, w pierwszym rozdaniu, w pierwszej turze, tego dofinansowania nie otrzymaliśmy i znaleźliśmy się na liście rezerwowej, ale w końcu udało się. Oszczędności po przetargowe sprawiły, że uzbierało się dosyć dużo środków i tą naszą ulicę w Nisku, ulicę Dworską, możemy wprowadzić do budżetu. Tylko przypomnę, że wartość inwestycji to jest kwota ponad 2 miliony złotych. Inwestycja zostanie wykonana w dosyć dużym standardzie z ciągiem pieszo – rowerowym, z oświetleniem. Dofinansowanie jakie udało się nam uzyskać to 60 procent, czyli milion 300 tysięcy złotych – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

Otworzą kolejne tereny

– Odcinek drogi, który będzie przebudowany liczy około kilometra. Liczymy, że budowa tej drogi otworzy tereny pod kolejną zabudowę jednorodzinną. Powstało tam już dużo budynków, wiele działek jest sprzedanych, ale są jeszcze działki wolne, które będziemy chcieli sprzedać. Naturalnym dla gminy jest, że budując drogę otwieramy kolejne tereny pod budownictwo.

Chcą, by budowa ruszyła jeszcze w tym roku

Jak dodaje burmistrz, przetarg na ulicę Dworską już został ogłoszony. – Chcemy, żeby wykonawca wszedł w teren jeszcze w tym roku. Termin realizacji zadania jest zapisany w umowie jako 12-miesięczny, ale chcemy tę drogę zrealizować szybciej, bo do 30 lipca przyszłego roku.

