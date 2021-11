Odcinek drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe czeka na otwarcie. Pozwolenie na użytkowanie zostało już wydane.

Odcinek od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe” był realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów. Jego długość to 6,46 kilometra. Wartość kontraktu opiewa na sumę 159 625 996,56 zł.

Fragment szlaku Via Carpatia

Ten odcinek drogi ekspresowej S19, stanowiący fragment szlaku Via Carpatia, rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem”, na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

W ramach zadania wybudowano 2 nitki S19, a każda z jezdni ma po 2 pasy ruchu. Powstały również 2 węzły – „Rudnik nad Sanem” oraz „Nisko Południe”.

Wykonawca wybudował też 6 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem) oraz 6 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Kiedy otwarcie odcinka S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe?

3 listopada 2021 r. pojawiła się informacja, że „Podkarpacki WINB (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – przyp. red.) wydał wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła Nisko Południe (z węzłem)”.

Kiedy zatem droga zostanie udostępniona kierowcom? Podczas otwarcia odcinka S19 Lasy Janowskie – Zdziary (11 października 2021 r.), dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Bogdan Tarnawski – zapowiadał, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to około przełomu listopada i grudnia 2021 r. kierowcom udostępnione zostaną kolejne 3 odcinki S19: Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, Nisko Południe – Podgórze i Podgórze – Kamień.

5 listopada 2021 r. rzecznik prasowy GDDKiA w Rzeszowie potwierdził w rozmowie ze „Sztafetą”, że ten termin wciąż jest aktualny. Dodał, że odcinki miałyby zostać oddane w jednym czasie.

Potwierdził też, że na razie nie wpłynęły wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla odcinków Nisko Południe – Podgórze oraz Podgórze – Kamień.

Połączenie z obwodnicą Niska i Stalowej Woli

Otwarcie tych trzech odcinków byłoby wielkim udogodnieniem dla kierowców, a już szybkie włączenie kolejnego – od Kamienia do Sokołowa – spełnieniem marzeń wielu użytkowników ruchu.

Z powiatu niżańskiego dałoby się wówczas dojechać drogą ekspresową S19 bezpośrednio do stolicy Podkarpacia, włączając się na przykład na węźle „Rudnik nad Sanem”, „Nisko Południe” czy „Podgórze”.

Warto dodać, że węzeł „Rudnik nad Sanem” to miejsce, w którym ekspresówka połączy się z obwodnicą Niska i Stalowej Woli. To stworzy jeszcze szersze perspektywy.

– Stalowa Wola i Nisko zyskałyby połączenie drogą szybkiego ruchu z Rzeszowem – powiedział „Sztafecie” wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

S19 Lublin – Rzeszów umożliwi szybki dojazd do Warszawy

Droga ekspresowa S19 to element budowanego międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północną i południową część Europy. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu trasa będzie miała prawie 170 km długości. Dzięki tej inwestycji Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17.