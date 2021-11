Nowosarzyńska Jedenastka, czyli Bieg Niepodległości w Nowej Sarzynie już za nami. W sobotę, 6 listopada, biegacze stanęli na starcie już po raz 6.

Nieprzypadkowa data

– Bieg w tym roku organizowany jest po raz szósty. Spotykamy się co roku w sobotę poprzedzającą Narodowe Święto Niepodległości – mówi burmistrz gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel. – W tym roku biegacze dopisali, myślę, że przyczyniła się do tego pogoda, ale przede wszystkim doskonała atmosfera tego biegu. Już dziś zapraszam wszystkich do udziału w kolejnym biegu. Myślę, że datę łatwo będzie zapamiętać, bo będzie to ostatnia sobota przez 11 listopada.

Najmłodsi na starcie

Zanim na starcie biegu na 11 km stanęli dorośli, na krótszych dystansach zmierzyły się dzieci. Najmłodsi biegli na 650 m, zaś nieco starsi na 2,3 km.

Nowosarzyńska Jedenastka. Pobiegło 77 biegaczy

Chwilę po godz. 12, od odśpiewania hymnu, rozpoczął się bieg główny.

Najszybszy na mecie, z czasem 41:12.35, był Mateusz Banaś w Wierzbnej. Tuż za nim znaleźli się Piotr Błądek z Kamienia i Maciej Hasiak z Huciska, zawodnik Stalowowolskiego Klubu Biegacza.

Wśród pań triumfowała Małgorzata Siembida z Ulanowa. Biegaczka SKB osiągnęła czas 46:57.44 Druga wśród pań była Barbara Skrzypczak także z SKB, a trzecia Barbara Łuczak – Pokój z Sarzyny, zawodniczka Nowosarzyńskiej Grupy Biegowej.

Nordic walking na 11 km

Oprócz biegaczy, na starcie stanęli też amatorzy nordic walking. Pierwszy na mecie był Marek Sokołowski z Rymanowa Zdroju z czasem 1:13:20.08. Drugi z kijkami przyszedł Marek Pasierb z Rzeszowa, a trzeci Jerzy Piotr Krakowski z Mielca.

