Kolejny sezon roweru miejskiego dobiegł końca. W okresie od 21 marca do 31 października 2021 rowerzyści pokonali dystans 157 tysięcy kilometrów, rowery były wypożyczone ponad 64 tysiące razy. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w czerwcu (10 555) i w sierpniu (10 245).

W minionym sezonie osoby korzystające z rowerów miały do dyspozycji 12 stacji rowerowych od osiedla Rozwadów po osiedle Hutnik. Do wyboru wśród 120 rowerów miejskich były rowerki dziecięce, tandemy, cargo i rowery standardowe z fotelikiem dla dziecka. System zarejestrował blisko 6 tysięcy użytkowników, w tym 1300 osób to nowi użytkownicy systemu. Pierwsze 30 minut jazdy użytkownicy mogli podróżować za darmo, a dalsza opłata wynosiła 5 gr za minutę użytkowania.

Rowery firmy Orange & Roovee powrócą na ulice Stalowej Woli w marcu 2022 roku na okres 3 miesięcy. W ten sposób zrekompensowany zostanie czas, kiedy to w okresie pandemii 2020 roku, system wystartował trzy miesiące później, a więc w czerwcu 2020 roku.

Po upływie trzech miesięcy usługę organizował będzie wykonawca wyłoniony w drodze planowanego przetargu. – Rower miejski to wielki sukces. Dziękuję wszystkim użytkownikom, ilość wypożyczeń i przejechane kilometry pokazują jak ten projekt jest lubiany przez mieszkańców Stalowej Woli i naszych gości – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Dodał, że przy nowym przetargu będzie proponował zwiększenie liczby rowerów o 30, 40 sztuk.