Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont drogi Chwałowice – Łążek Chwałowski. Gmina pozyskała wysokie dofinansowanie na modernizację.

Pierwszy odcinek tej drogi o długości 800 m, został zmodernizowany w ubiegłym roku. Teraz władze gminy postarały się o dofinansowanie na dokończenie remontu i połączenie Chwałowic z Łążkiem Chwałowskim.

Remont drogi Chwałowice – Łążek Chwałowski to bardzo ważna inwestycja

– Droga zostanie wykonywana ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Uzyskaliśmy dotację, jest już podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości zadania. Długość drogi do wykonania to ponad 4600 m czyli grubo ponad 4,5 km. Teraz mieszkańcy Łążka muszą jechać przez Borów czyli gminę Annopol i wracać się do Chwałowic. Dlatego to jest bardzo ważna droga, zdecydowanie skracająca czas dojazdu – mówił wójt Jan Pyrkosz.

Nie trzy a dwa lata potrwa remont

Realizacja zadania była przewidziana na lata 2021-2023, jednak jak mówi wójt gminy, możliwa jest szybsza realizacja. Finał prac przewidziany jest więc w przyszłym roku. Koszt remontu to blisko 3 mln złotych przy dofinansowaniu z rządowego Funduszy Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 1 mln 529 tys. 584 zł.

Lokalne drogi są bardzo ważne

– Wiem, że mieszkańcy miejscowości Łążek czekali na tę inwestycję nawet od lat 70. Dzisiaj kontakt z samą gminą, ale też chociażby dowóz dzieci do szkół, jest dużo trudniejszy i mieszkańcy tej miejscowości muszą jeździć przez trzy inne gminy aby dostać się właśni do szkoły. Łącznie pokonują dziennie 48 km. Dzięki tej modernizacji ten czas dojazdu skróci się bardzo mocno. To przykład tego, że przy wsparciu środków rządowych można zrealizować nawet tak długo oczekiwane inwestycje, i że dzięki tym środkom, ale także dzięki aktywności władz gminy, można realizować zadania oczekiwane przez lata i można poszerzać dostępność komunikacyjną, czyli w taki jawny sposób walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i budować drogi bezpieczne, komfortowe nawet do tych mniejszych przysiółków, mniejszych sołectw. Jestem przekonany, że w przyszłych latach do kolejnych miejscowości dotrze cywilizacja. Wiele ludzi mówi, że dobra, bezpieczna droga jest oznaką cywilizacji. Mam nadzieję, że takich miejscowości, które uzyskają bezpieczne drogi będzie zdecydowanie więcej – mówił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który na ręce wójta Jana Pyrkosza przekazał symboliczny czek na dofinansowanie modernizacji.

Mieszkańcy Witkowic też mają już nową drogę

Mieszkańcy Łążka Chwałowskiego już wkrótce będą cieszyć się z nowej drogi podobnie jak mieszkańcy Witkowic, którzy od kilku tygodni podróżują po świeżym, równym asfalcie.

Remont odcinka z Chwałowic do Witkowic kosztował 384 tys. złotych przy dofinansowaniu w wysokości 348 tys. złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z umową, nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na odcinku 1364 m. Ponadto zakres robót obejmował: wzmocnienie poboczy gruntowych, odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów oraz remont zjazdów do pól.