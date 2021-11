Stal Stalowa Wola pokonała Sokół Kamień i awansowała do finału Regionalnego Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola.

W spotkaniu padła tylko jedna bramka. W 76. minucie Kacper Pietrzyk posłał piłkę ze środka boiska pod pole karne Sokoła, nie sięgnął jej głową Adrian Piekut i spadła ona pod nogi Kamila Raduljego, który znalazł się w sytuacji „sam na sam” z Siudakiem i nie dał mu żadnych szans na obronę.

Była to jedna z nielicznych w tym meczu sytuacji strzeleckich, jakie wypracowała sobie drużyna Stali. Bardziej aktywni z przodu byli piłkarze Sokoła. W pierwszej połowie byli dwukrotnie bliscy zdobycia bramki, ale piłka po ich uderzeniach z głowy, poleciała ponad bramkę.

W ostatnim kwadransie gry gospodarze osiągnęli zdecydowaną przewagę. Szukali różnych sposobów, żeby doprowadzić do remisu, ale obrona Stali nie dała się zaskoczyć.

W końcówce spotkania kolejny popis gry… aktorskiej dał asystent trenera Łukasza Bereta – spotkanie oglądał z trybun, kara za czerwoną kartkę w pucharowym meczu z Siarką – Łukasz Molek. Trener Stali chciał zabrać piłkę zawodnikowi Sokoła, który pobiegł za nią, by wyrzucić ją z autu i kiedy mu ją odebrał, to Molek wykonał teatralny pad na bieżnię, niczym piorunem rażony. Kilka sekund później sędzia ukarał go żółtą kartką – i słusznie – nie wiadomo tylko dlaczego taka sama kara spotkała Bogu ducha winnego gracza Sokoła…

Panie trenerze Molek, warto się może zastanowić czy wybrać kolejne kursy dokształcające w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej czy może jednak nie marnować talentu i zdawać do Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

W finale Stal zmierzy się z LZS-em Zdziary, a spotkanie odbędzie się na wiosnę na stadionie w Kamieniu.

SOKÓŁ KAMIEŃ – STAL STALOWA WOLA 0:1 (0:0)

0-1 Radulj (76)

SOKÓŁ: Siudak – Gnatek, Piekut, Podstawek, Konefał, Mistrzyk, Horajecki, Łeń, Rurak, Weres, Smusz.

STAL: Wietecha – Wojtak, Pietrzyk, Hudzik, Cukrowski, Kiełbasa (70 Khorolskyi), , Lebioda (46 Grabarz), Jakimiuk (60 Duda), Jopek, Drobot (70 Świderski), Żelisko (60 Radulj).

Sędziował Maksymilian Ciak (Sójkowa).