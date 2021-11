Prezes zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Renata Knap przedstawiła założenia koncepcyjne dla budowy dwóch nowych osiedli: Ogrodowego i Parkowego w Stalowej Woli. Na osiedlu Ogrodowym powstanie 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których znajdować się będzie 236 mieszkań. Na osiedlu Parkowym wybudowane zostaną 33 budynki wielorodzinne, w sumie będzie to 1033 mieszkania. W pierwszej kolejności realizowane będzie osiedle Ogrodowe.

W środę 3 listopada w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej odbyła się konferencja, na której zostały zaprezentowane efekty kilkumiesięcznej pracy spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Podczas spotkania prezes zarządu SIM Renata Knap przedstawiła założenia dotyczące budowy dwóch nowych osiedli Ogrodowego i Parkowego w Stalowej Woli.

– To będzie idealne miejsce dla osób, które cenią życie blisko natury, ale jednocześnie nie chce rezygnować z udogodnień jakie oferuje miasto – mówiła Renata Knap.

236 mieszkań na osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli

W ramach Osiedla Ogrodowego oferowane będą mieszkania o różnorodnej strukturze i metrażach. To zarówno mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, jak i pięciopokojowe, od 27,90 m kw. do 90,70 m kw. zlokalizowane w niewysokich, bo 4-kondygnacyjnych budynkach.

Każde mieszkanie będzie posiadało dodatkowe miejsce do przechowywania w postaci przynależnej komórki lokatorskiej. Komfort życia podnosić będą cichobieżne windy łączące wszystkie kondygnacje.

Mieszkania zostaną wyposażone w balkony zaś część lokali na parterze będzie dysponowało własnymi kameralnymi ogródkami. Dla wygody osób zmotoryzowanych przewidziano 283 miejsca parkingowe na terenie inwestycji, a także stojaki rowerowe w sąsiedztwie wejść do poszczególnych budynków.

– Usytuowanie budynków na nieruchomości to również dokładna analiza nasłonecznienia. Chcemy aby naturalne światło zostało w maksymalny sposób wykorzystane przy zagospodarowaniu tej nieruchomości – mówiła Renata Knap.

Przestrzeń wspólna – zostanie zagospodarowana tak, aby mieszkańcy mogli spędzać czas aktywnie lub na odpoczynku. W centralnej część osiedla zaplanowano plac zabaw.

Teren osiedla zostanie zaaranżowany wykorzystując istniejącą już w przestrzeni zieleń. Za sprawą nowych nasadzeń roślinnych: drzew, krzewów otoczenie osiedla Ogrodowego jeszcze bardziej zyska na swej atrakcyjności. W planach jest też założenie ogrodów deszczowych przy poszczególnych blokach. W obrysie nieruchomości osiedla Ogrodowego zaplanowano teren pod zabudowę usługowo-handlową.

– Na etapie koncepcji przygotowaliśmy też szczegółową analizę poszczególnych mieszkań. Chcemy już na tym etapie pokazać jakie możliwości daje osiedle Ogrodowe, bo tym osiedlem w pierwszej kolejności będziemy się zajmować – mówiła Renata Knap.

Na osiedlu Ogrodowym staną 4 budynki trzyklatkowe, 1 budynek dwuklatkowy i 3 budynki jednoklatkowe.

W budynkach jednoklatkowych znajdą się mieszkania: M1 (powierzchnia: od 27,9 – do 29,0 m kw.), M2 (42,3 m kw.), M3 (56,2 m kw.), M5 (90,7 m kw.). W budynku dwuklatkowym będą lokalne: M2 (35,1 mkw.), M3 (od 61,7 – do 62 m kw.). W budynkach trzyklatkowych będą mieszkania: M1 (27,5 m kw.), M2 (od 35,1 – do 42 m kw.), M3 (od 58,4 – do 62 m kw.), M4 (72,2 m kw.). W budynku typu C z trzema klatkami będą następujące lokale: M2 (od 36,5 – do 47,1 m kw.), M3 (65,2 m kw.), M4 (71 m kw.).

Na osiedlu Parkowym w Stalowej Woli staną 33 budynki wielorodzinne

W ramach osiedla Parkowego na 27 hektarach wybudowane zostaną 33 budynki wielorodzinne liczące od 3 do 6 kondygnacji. Łącznie w budynkach jedno, dwu i trzyklatkowych ma powstać 1033 lokale mieszkalne.

Każdy z przyszłych mieszkańców będzie miał do dyspozycji komórkę lokatorską usytuowaną w poziemnej kondygnacji. Przy mieszkaniach usytuowanych na parterze znajdują się przydomowe ogródki, mieszkania na wyższych kondygnacjach wyposażone zostaną w balkony.

W ramach całej inwestycji zaplanowano 1240 miejsca postojowe, na które będą się składać zarówno miejsca parkingowe zewnętrzne jak i parkingi podziemne.

Wszystkie budynki wyposażone zostaną w nowoczesne, przestronne windy. Oprócz komfortowych budynków mieszkalnych na terenie osiedla zaplanowano strefę z lokalami usługowymi. W ramach usług oświaty na terenie osiedla Parkowego powstanie kompleks edukacyjny: żłobko – przedszkole i szkoła podstawowa wraz z salą gimnastyczną. Na terenie budynków oświatowych powstanie infrastruktura sportowa w postaci boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.

W ramach inwestycji planowana jest budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, który poza nadrzędną funkcją retencyjną, korzystnie wpłynie na mikroklimat i bioróżnorodność stając się naturalnym miejscem rekreacyjnym, idealną przestrzenią do wypoczynku, np. jako miejsce do rodzinnych pikników lub wieczornych spacerów. Nie zabraknie także systemu ogrodów deszczowych.

Przetarg na prace projektowe osiedla Ogrodowego jeszcze w listopadzie

– Rozpoczynamy od osiedla Ogrodowego. W listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na prace projektowe, które będą odbywały się na bazie koncepcji którą przygotowaliśmy, wyłonimy wykonawcę podpiszemy umowę. Przyszły rok to prace projektowe, to też uzyskanie pozwolenie na budowę i wyłonienie wykonawcy. Taki jest plan. Rzeczowa realizacja rozpocznie się końcem przyszłego roku albo początkiem 2023. Osiedle Parkowe – prace projektowe będziemy przygotowywać niebawem, na razie skupiliśmy się na osiedlu Ogrodowym, żeby go dopracować pod każdym względem. Na bazie tego doświadczenia będziemy mogli przygotować większe osiedle – 33 bloków. Będzie to kolejny etap – mówiła Renata Knap.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował, że budowie osiedli towarzyszyć będzie także budowa nowych dróg. Układ rond, zjazdów i dojazdów pozwoli na skomunikowanie osiedli z obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Miasto złożyło wniosek o dotację do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tej inwestycji. Budowa nowego układu komunikacyjnego ma kosztować 38 mln zł.

Włodarz miasta zachęcał także do wypełniania ankiety dostępnej na stronie internetowej www.simstalowawola.pl, która pozwoli dopasować ofertę mieszkaniową do potrzeb mieszkańców jak i osób, które zamierzają związać swą przyszłość ze Stalową Wolą.

– Zachęcamy żeby odwiedzić stronę i wypełnić ankietę. Naszym celem nie jest budowanie bez udziału mieszkańców, sukces tego projektu polega na tym, że zbieramy opinie, zbieramy oczekiwania. Zachęcam wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują mieszkania, aby chcieli wybrać Stalową Wolą, aby chcieli wybrać piękne i dobre miejsce do życia, jakim będą osiedla tworzone przez SIM. Wypełnienie tej ankiety jest pierwszym krokiem, aby zostać szczęśliwym lokatorem, tworzonych mieszkań – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban przypomniał, że Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe są kierowane do tych gmin, które mają duże zapotrzebowanie na mieszkania.

– Mieszkania dla osób, które znalazły się w ślepym zaułku, bo z jednej strony nie mogą wystąpić o kredyt, bo nie mają zdolności kredytowej, a z drugiej strony nie kwalifikują się często do zasobów komunalnych. Stąd też oni w sposób szczególny mogą skorzystać z tego rozwiązania. Z doświadczenia można powiedzieć, że to są na ogół ludzie młodzi chociaż nie zawsze. SIM czy poszczególne gminy wiedzą jak to rozwiązać żeby te lokalne potrzeby mieszkaniowe zaspokoić – mówił Arkadiusz Urban.