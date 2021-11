28 października uczniowie klasy Vb z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli uczestniczyli w warsztatach online „Nasza własna legenda”, prowadzonych przez Ewę Stadtmüller. Spotkanie zorganizowali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ewa Stadtmüller, autorka książek dla dzieci przedstawiła uczniom cechy legendy jako gatunku literackiego, różnice miedzy baśnią a legendą oraz praktyczne wskazówki jak taki tekst napisać. Atrakcją warsztatów były także barwne opowieści o legendach krakowskich, poznańskich czy warszawskich.

Dzieci pracując w grupach stworzyły zarysy legend, które zostaną rozwinięte i dopracowane w ramach lekcji języka polskiego w szkole. Powstałe teksty zostaną zaprezentowane wkrótce, na stronie internetowej stalowowolskiej biblioteki.

– Ktoś, kto tworzy legendę musi coś wiedzieć o własnym regionie. I tak: legendy krakowskie różnią się o legend śląskich, a te z kolei od legend pomorskich. Ważne jest osadzenie legendy w konkretnych realiach. Na przykład legenda o krakowskim hejnale, powstała w XX wieku ale nie ukazała się w Krakowie i nie napisał ją Polak. W związku z tym, inspiracje legendami chodzą bardzo ciekawymi ścieżkami. Ja chętnie pomagam dzieciom w tworzeniu legend, bo mają one niesamowite pomysły. W jednej z moich książek są zamieszczone trzy legendy autorstwa dzieci Stalowa Wola ma bardzo bogatą historię do stworzenia legendy. Można ja oprzeć na połączeniu świata puszczy, bagien oraz świata przemysłu. Można pokazać, że ludzie o stalowej woli wybudowali w bardzo szybkim tempie zakład produkcyjny, nie poddając się przeciwnościom losu – wyjaśniała uczniom Ewa Stadtmüller i jednocześnie inspirowała do stworzenia legendy o hutniczym mieście.

Działanie „Nasza własna legenda” zrealizowano w ramach zadania „Dawno, dawno temu… odkurzamy biblioteczne półki”, w programie „Partnerstwo dla książki 2021”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego – Prezydenta Miasta Stalowej Woli.