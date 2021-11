Kolejne mecze rozgrywały juniorki młodsze Vegi MOSiR Stalowa Wola. Tym razem w swojej hali przy ul. Hutniczej, gdzie gościły zespoły AOS Rzeszów i KPS Nowa Dęba.

Podopieczne trenera Jakuba Patkiewicza nie pozostawiły złudzeń rywalkom, pewnie wygrały obydwa spotkania, demonstrując siatkówkę na poziomie, o którym rywalki na razie mogą tylko pomarzyć. Dość powiedzieć, że w meczu z ekip z Rzeszowa, przeciwniczki zdobywały punkty nie po swoich akcjach, lecz zepsutych zagrywkach „veganek”. To spotkanie nasza drużyna wygrała 2:0 (25:5, 25:7).

Bez straty seta zakończyła Vega także spotkanie z KPS-em Nowa Dęba. Pierwszego nasza drużyna wygrała do 18, drugiego do 22.

Juniorki młodsze Vegi występowały w składzie: Julia Budziło, Zuzanna Drozdowicz, Aleksandra Partyka, Julia Pasek, Barbara Dziura, Julita Dziura, Karolina Kochańczyk i Zuzanna Iskra. Trenerem jest Jakub Patkiewicz.

W tabeli grupy B, na pierwszym miejscu z kompletem zwycięstw Stal Mielec (8 pkt), drugie miejsce zajmuje DAS Kępa Dębica (7 pkt), a trzecie Vega (6 pkt).

Z tymi drużynami zagra Vega w następnym turnieju w ramach rozgrywek ligowych, który odbędzie się 6 listopada w Nowej Dębie.