Sześć klubów: Resovia, DAP Dębica, Grodziszczanka Grodzisko Dolne, Stał Łańcut, Czarni Oleszyce i Aquila Stalowa Wola uczestniczyło w turniejach dla Orliczek i Młodziczek, zorganizowanych w Stalowej Woli w namiocie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej turniej odbywał się bez uwzględniania wyników poszczególnych spotkań, tym samym bez klasyfikacji i tabel końcowych. Przypomnijmy, że ten przepis obowiązuje od 2 września tego roku i dotyczy dzieci do lat 12. Pomysłodawcą jest Maciej Mateńko, nowy wiceprezes PZPN ds. szkolenia, który uważa, że granie „na wynik i miejsce” rodziło patologie w postaci uproszczonej gry poszczególnych zespołów.

Również trener Aguili Stalowa Wola, Sebastian Janiec twierdzi, że jest to słuszne rozwiązanie, które zapobiegać będzie niezdrowej często rywalizacji i że skorzystają na nim wszyscy: dzieci, ich rodzice i trenerzy.

– Dla mnie najważniejsze było to, że wyróżniliśmy się na tle przeciwniczek ilością zawodniczek i zaangażowaniem – mówi trener Sebastian Janiec. – Chęci do treningów i uczestniczenia w tego typu zawodach są ogromne u młodych pasjonatek piłki nożnej i nas, trenerów, cieszy to najbardziej. Drzwi Aquili są cały czas otwarte. Zapraszamy dziewczęta chcące trenować piłkę nożną. Zachęcamy też firmy ze Stalowej Woli i okolic do współpracy na rzecz rozwoju futbolu dziewcząt w naszym regionie.