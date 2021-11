Miasto Stalowa Wola otrzymało 31,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pieniądze te pozwolą na realizację trzech długo wyczekiwanych inwestycji. Rewitalizacji doczeka się plac Piłsudskiego i Ogród Jordanowski. W planach jest także zagospodarowanie terenu na osiedlu Poręby.

– Dla Stalowej Woli te 31,5 mln zł to jest olbrzymia szansa na realizację programów, które wcześniej niestety albo nie były w naszym zasięgu, albo nie mieliśmy szczęścia aby uzyskać dofinansowanie na te zadania. Dzięki tym środkom stworzymy centrum Stalowej Woli, na które nasze miasto czeka od 80 lat. Plac Piłsudskiego będzie dalej skąpany w zieleni, będzie przykładem tego, że można tworzyć centrum miasta oparte na zieleni, na przyjaznej, wyróżniającej się architekturze, która będzie mam nadzieje nie tylko dla Stalowej Woli, ale i dla całego regionu miejscem symbolicznym – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dzięki pozyskanym środkom modernizacji doczeka się także zdegradowany Ogród Jordanowski, któremu planowana rewitalizacja ma przywrócić dawny blask. Zmiany zajdą też na osiedlu Poręby, gdzie zagospodarowana zostanie przestrzeń pomiędzy kościołem Opatrzności Bożej, a hotelem Stal.

Ogród Jordanowski i „ogród zucha” pójdą na pierwszy ogień

Na pierwszy ogień w kwestii rzeczowej realizacji pójdzie Ogród Jordanowski i zagospodarowanie terenu na osiedlu Poręby. Dla tych inwestycji miasto ma już przygotowaną niezbędną dokumentację. – Ogród Jordanowski jest już z projektem z pozwoleniami, tak samo „ogród zucha” – mówił włodarz miasta.

Zagospodarowanie terenu na osiedlu Poręby pomiędzy kościołem Opatrzności Bożej, a hotelem Stal będzie składać się z trzech części, tj.: różany ogród z alejkami i fontanną, „ogród zucha” czyli plac dla harcerzy oraz ekologiczny plac zabaw dla dzieci w różnym wieku.

– Jeżeli chodzi o Ogród Jordanowski to będzie odtworzenie dawnych elementów rekreacji zabawy, z takimi elementami sportowymi, bardzo piękna, charakterystyczna fontanna, duża wieża do zabaw dla dzieci i młodzieży, a dla seniorów bardzo oczekiwana tężnia solankowa – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W stosunku do pierwotnych założeń projekt skorygowano pod kątem zieleni. – Była dokonywana korekta, dlatego, że pierwsze założenia projektu były zbyt daleko idące jeżeli chodzi o przestrzeń zieloną. Dokonaliśmy zmian tak, aby infrastruktura nie kolidowała z aktualną zielenią. Natomiast na terenie Ogrodu Jordanowskiego są drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu, są w złym stanie. Jeżeli będzie wycinka, będzie ona związana z bezpieczeństwem, wycinką sanitarną, natomiast pojawią się nowe nasadzenia kompensacyjne – mówił włodarz miasta.

Ogródek Jordanowski będzie podzielony na dwie strefy aktywną i spokojną.

Plac Piłsudskiego do rewitalizacji

W przypadku rewitalizacji placu Piłsudskiego ogłoszenie przetargu poprzedzone będzie konsultacjami społecznymi.

– Będziemy jeszcze przed ogłoszeniem przetargu konsultować zakres prac tak, aby on był w pełni uzgodniony z mieszkańcami. Duży wkład merytoryczny został już poczyniony poprzez spotkania, które były, złożone pisemne wnioski. Fundamenty tego projektu to jest pozostawienie zieleni, która jest na placu Piłsudskiego, dodanie nowej zieleni, zmiana przebiegu drogi, funkcjonalność tak, aby ten plac był dostępny dla osób niepełnosprawnych, ale również aby pojawiły się tam obiekty architektury, która nawiązuje do historii miasta Stalowej Woli, ale również wyznacza jej nowoczesne spojrzenie na przyszłość. W taki symboliczny sposób, łącząc pewne okresy z historii miasta Stalowej Woli, stwarzając przestrzeń dla kawiarenek, miejsc spotkań, ale również kultury, działalności społecznej – mówił prezydent Nadbereżny.

Zaznaczył, że w przypadku przebiegu ulicy 1 Sierpnia będzie rekomendował zamknięcie drogi na wysokości placu Piłsudskiego, co pozwoli na oddanie całej przestrzeni do torów kolejowych mieszkańcom, spacerowiczom. Wjazd byłby możliwy tylko dla pojazdów technicznych czy służb ratunkowych. W planach jest też budowa fontanny multimedialnej.

W przypadku placu Piłsudskiego rok 2022 prawdopodobnie zostanie poświęcony na wykonanie projektu i uzyskanie pozwoleń. Rzeczowa realizacja zadania powinna się rozpocząć w 2023 roku, zakończenie prac to rok 2024.