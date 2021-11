Strażacy z trzech jednostek gasili pożar, jaki wybuchł 31 października około godziny 20 w Przędzelu (gmina Rudnik nad Sanem).

Pożar wybuchł na posesji przy ulicy Ulanowskiej. O godzinie 19.53 na nogi postawiono strażaków z jednostek: OSP Przędzel, OSP Przędzel Kolonia i PSP Nisko.

– Zostaliśmy zadysponowani do pożaru wiaty z drewnem i trocinami. Po dojechaniu na miejsce przystąpiliśmy do gaszenia wraz z druhami z Przędzela Kolonii. Rota z naszej jednostki w aparatach ochrony dróg oddechowych przeszukała przylegający do szopy budynek gospodarczy. Po opanowaniu pożaru strażacy przelali pogorzelisko i rozebrali nadpalone elementy dachu. Po około godzinie jednostki zakończyły działania – informuje OSP Przędzel.