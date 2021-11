Jeszcze na ok. 2 lata wystarczy terenu pod kolejne kwatery Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli. Miasto koniecznie chce więc dokonać wielkiego powiększenia nekropolii, w stronę strefy ochronnej ujęć wody, które oczywiście zostaną wcześniej zamknięte. Na razie powstał problem z budową kolumbarium, czyli miejsca na pochówki urnowe, bo wycinkę lasu pod tę inwestycję oprotestowała grupka mieszkańców.

Na stalowowolskim cmentarzu bieżące pochówki dokonywane są obecnie w kwaterze nr LIII (53), na wysokości turboronda w ciągu ul. Bojanowskiej. Obok powstała też niewielka kwatera dla grobów urnowych. Są one znacznie mniejsze od tradycyjnych, na trumny, co daje oszczędność miejsca i spowalnia zapełnianie się cmentarza.

Budowa kolumbarium

Służyć temu ma także kolumbarium, czyli miejsce na urny planowane zaraz przy cmentarnym krematorium. Początkowo miał to być „las” 26 słupów w których byłyby 832 nisze mogące pomieścić 1664 urny. Ale zmieniono tę koncepcję i teraz planowany jest układ trzech modułowych ścian w kształcie litery L lub C. Przy ścianach ma też być zadaszony częściowo placyk do odprawiania ceremonii pogrzebowych. Warianty kolumbarium, także kosztorysowe (w zależności od użycia różnych materiałów na ściany), przygotował Zakład Projektowo-Technologiczny w Stalowej Woli.

Protest mieszkańców. Interweniowała policja

Wycinka drzew pod kolumbarium (zajmie ponad 1 ha) została jednak oprotestowana przez grupę mieszkańców z 5 domów jednorodzinnych sąsiadujących bezpośrednio z cmentarzem (interweniowała nawet policja). Miasto miało wszystkie wymagane pozwolenia, ale – ponieważ żadne inne prace przy kolumbarium nie były w tym roku planowane – ograniczyło wycinkę do połowy terenu przyszłej budowy.

Właściwe prace przy kolumbarium rozpoczną się w 2022 r. (w grudniu br. spodziewane jest pozwolenie na budowę), o ile rada miejska zapisze w przyszłorocznym budżecie pieniądze na tę inwestycję, ok. 1 mln zł. Całość szacowana jest nawet na 6 mln zł.

Miasto ogłosiło też przetarg na remont alejek zniszczonych przez rozrastające się korzenie drzew i wybrukowanie nowych, w najnowszych kwaterach cmentarza, by ułatwić do nich dostęp konduktom pogrzebowym. Ma też zostać doprowadzona tam sieć wodociągowa z kilkoma kranami. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w połowie listopada.

Ile osób pochowano na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli?

Na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli w 13362 grobach pochowano 18672 osoby (stan z 26 października br.). Od 1 listopada 2020 r. odbyło się tu 661 pochówków, podczas gdy statystyki sprzed pandemii oscylowały w granicach 400 pochówków.

Tak znaczący przyrost zgonów to przede wszystkim skutek dwóch fal koronawirusa: jesiennej (w listopadzie 2020 r. na cmentarzu były 83 pochówki) i wiosennej (w kwietniu 2021 r. pochówków było 84, co jest czarnym rekordem w historii stalowowolskiej nekropolii).