Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli pozyskał najwyższej klasy mammograf cyfrowy. Urządzenie ma pomóc w profilaktyce i szybkim wykrywaniu nowotworów piersi.

Nowoczesny mammograf cyfrowy zastąpił funkcjonujący w stalowowolskim Ambulatorium od 10 lat aparat analogowy, który został wycofany z użytkowania.

– W ciągu ponad 10 letniego okresu wykonywania badań mammograficznych przebadaliśmy bardzo dużą grupę kobiet, zostało wykrytych znaczna ilość zmian wymagających pogłębienia badania w etapie poszerzonym, niestety wykryto też znaczą ilość zmian nowotworowych. Nabyliśmy w związku z wykonywaniem tych badań dużego doświadczenia. Opisy wykonywanych badań wykonywali i wykonują nadal dla nas jedni z najlepszych specjalistów w tym zakresie w Województwie Podkarpackim. Aktualnie zamontowany mammograf cyfrowy służył będzie do kontynuowania wykonywania badań mammograficznych ale już w nowoczesnym systemie cyfrowym o bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu. System cyfrowy umożliwi przesyłanie badań do opisu drogą cyfrową (teleradiologia) i będzie wpisywał się w ogólnopolski system teleinformatyczny – mówi doktor Wojciech Korkowski, dyrektor Ambulatorium.

Mammograf cyfrowy – nowoczesny aparat obrazowania zmian w piersi

Mammograf to urządzenie rentgenowskie umożliwiające wykrywanie wczesnych postaci raka gruczołu piersiowego lub stadiów przed nowotworowych u kobiet w wieku średnim i starszym (u kobiet młodszych bardziej właściwe jest badanie USG). Na specjalnym elektronicznym nośniku danych (wcześniej na kliszach rtg) obrazowana jest struktura tkanek miękkich piersi a odpowiednio wyszkolony specjalista dokuje oceny uzyskanego obrazu.

Badania wykonywane na dotychczas użytkowanym mammografie były wysokiej jakości, ale obecnie zainstalowany aparat ma dużo lepsze parametry techniczne.

Zalety mammografii cyfrowej:

– Szybkość otrzymania obrazów przez lekarza.

– Brak szkodliwych odczynników chemicznych.

– Możliwość szybkiego rozwoju dodatkowych aplikacji usprawniających badania. Możliwość rozbudowy o tomosyntezę (podczas skanowania z tomosyntezą jest wykonywana seria zdjęć piersi pod różnymi kontami przy zmniejszonej dawce promieniowania. Obrazy te są następnie użyte do wytworzenia serii cienkich

obrazów warstw które mogą być przeglądane jako trójwymiarowy zrekonstruowany obraz piersi.), co nie jest możliwe w przypadku aparatów analogowych.

– Większy komfort podczas badania dla pacjentek. Zaawansowane mechanizmy kompresji piersi i bliższe przyleganie detektora do ciała, zapewniają większą jakość uzyskanych obrazów i diagnostyki.

– Możliwość archiwizacji wyniku badania i obrazu, co m.in. umożliwia lekarzowi porównanie zdjęć z kilku badań, jednoczasowo na monitorze.

– Możliwość powiększenia obrazu, co umożliwia dokładniejszą ocenę zmiany.

– Aparat, którym dysponujemy poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni kontaktujących się z piersią kobiety, zapewnia pacjentkom minimalizację nieprzyjemnych doznań. Duże znaczenie w ich minimalizacji ma również miła i fachowa obsługa, którą mamy ambicję zapewnić – dodaje Wojciech Korkowski.

Drogie panie badajcie się!

– W ostatnim czasie coraz mniej kobiet poddaje się badaniom mammograficznym w naszym Zakładzie. Przyczyny tego są różne. Na pewno jest to stan zagrożenia epidemicznego COVID 19, ale także obserwujemy niejednokrotnie niemałą dozę rezerwy z jaką niektóre Panie podchodzą do tego badania, obawiając się bólu lub uzyskania informacji o wykryciu choroby. Oczywiście też zdarzają się nieuzasadnione niczym „hejty” w Internecie, dotyczące rzekomej szkodliwości tego badania, co może też działać zniechęcająco. Naszym zamiarem jest stworzenie właściwej atmosfery wokół tych badań oraz przeprowadzanie odpowiednich akcji informacyjnych – mówi dyrektor Ambulatorium.

Mammografia – dla kogo?

Badanie mammograficzne może być realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który w trakcie badania pacjentki stwierdzi podejrzaną zmianę w obrębie piersi.

Badanie finansowane jest również przez NFZ w ramach specjalnego „programu populacyjnego”, obejmującego kobiety w wieku 50-69 lat i zakładającego powtarzanie tych badań raz na dwa lata.

Mammograf cyfrowy kosztował blisko 600 tys. złotych. Zakupiony został przez Ambulatorium za środki pochodzące z budżetu państwa, uzyskane w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”. Zadanie to miało na celu zapewnienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki poprzez wymianę aparatów analogowych na cyfrowe.

