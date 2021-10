19 października zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie niżańskim. W tym roku przed komisją stanęło 316 osób, w tym 8 kobiet.

Kwalifikacja wojskowa. Dla kogo?

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegali w tym roku: mężczyźni urodzeni w 2002 r., mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 2000 – 2001 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Kobiety przed komisją

Kwalifikacji podlegały także kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a także ochotnicy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia i zgłosili się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).

Oceniali zdolność fizyczną i psychiczną

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej dla osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie książeczki wojskowej oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony lub przeniesienie do rezerwy.

Cztery kategorie

Obecnie obowiązują cztery kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

