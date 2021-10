Stal pokonała w rzutach karnych Siarkę i awansowała do półfinału Regionalnego Pucharu Polski. Trener „Stalówki”, Łukasz Bereta konkurs „jedenastek” oglądał z tunelu, bo chwilę wcześniej został ukarany czerwoną kartką.

Co po meczu powiedzieli trenerzy obydwu drużyn? Jak podsumowali kolejne w tym roku spotkanie derbowe?

Sławomir Majak (Siarka)

– Mecz był ciekawy dla kibiców, bo dużo w nim było sytuacji podbramkowych i dużo goli. Każda porażka boli, tym bardziej, że po raz drugi Stal pokonała nas w Pucharze Polski, drugi raz w karnych. Dziękuję swoim piłkarzom za walkę, za to, że odpowiednio reagowali, dwukrotnie doprowadzając do remisu. Żałuję, że w regulaminowym czasie gry nie udało nam się przechylić szali zwycięstwa na swoja stronę. Generalnie, bardzo fajny mecz, szybki, żywy, w którym żadna drużyna nie nastawiał się na obronę, każda chciała rozstrzygnąć go w podstawowym czasie. Nie w karnych, które, wiadomo, zawsze są loterią. Gratulacje dla gospodarzy za bardzo dobre spotkanie, Mam nadzieję, że w podobnym miejscu w tabeli spotkamy się na wiosnę. Przed nami ciężki mecz z Łagowem, w którym mamy zamiar wrócić na zwycięską ścieżkę.

Łukasz Bereta (Stal)

– Przede wszystkim wielkie podziękowania dla moich zawodników za charakter i zdrowie, jakie w tym meczu zostawili na boisku. Nie mogliśmy zagrać w optymalnym ustawieniu, co nie znaczy wcale, że graliśmy drugim składem. Celem jedenastki, która wyszła na boisko było zwycięstwo i został on osiągnięty. I bez znaczenia, że w rzutach karnych. Chciałbym, żeby moi zawodnicy w każdym meczu grali z takim zaangażowaniem i takim nastawieniem do rywala, jak dzisiaj. Chciałbym podkreślić, że siedmiu piłkarzy nie mogło zagrać w tym meczu, pięciu jest kontuzjowanych – ostatnio dołączyli do nich Hudzik i Klepacki – a od początku tygodnia chory jest Olek Drobot. Sytuacja z czerwona kartką? Tak naprawdę chodziło o akcję, która miał miejsce dużo wcześniej. Stefanik powinienem zobaczyć druga żółtą kartkę i opuścić plac gry. Siarka straciłaby pewnego egzekutora rzutów karnych. O to miałem największe pretensje.