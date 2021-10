Już od kilku tygodni w Stalowej Woli powstaje nowoczesne, integracyjne żłobko-przedszkole w technologii pasywnej z basenem. W środę, 27 października, uroczyście podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod powstający budynek.

Uroczystość odbyła się na terenie pomiędzy blokami ul. Poniatowskiego 37 a Al. Jana Pawła II 24. Wzięło udział wielu znamienitych gości, począwszy od przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, administracji rządowej, po samorządowe władze regionalne i lokalne.

– W tym miejscu wcześniej było Przedszkola nr 18. Mogę powiedzieć z sentymentem, że sam uczęszczałem do tego przedszkola. Ale nie tylko ja, bo również pan kierownik budowy ma okazję wznosić na nowo miejsce, do którego sam uczęszczał. Dzisiaj budujemy nowy, piękny obiekt, który mam nadzieję, będzie nie tylko dumą Stalowej Woli, ale również całego regionu, bo to modelowy przykład jak można realizować inwestycje z wykorzystaniem środków europejskich. To bardzo ultranowoczesny obiekt pasywny, żłobko-przedszkole dla 195 dzieci – mówił podczas uroczystości prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Żłobko-przedszkole w Stalowej Woli to pionierski projekt

Koszt całkowity inwestycji to blisko 18 milionów złotych, z czego 65% stanowi dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego. Na wyposażenie obiektu i jego utrzymanie samorząd Stalowej Woli będzie aplikował o rządowe środki z programu „Maluch +”.

– Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna w rozwoju dzieci, dlatego istotne, by w regionie powstawały nowoczesne obiekty. Nowy budynek nie będzie jednak tylko przyjaznym i aktywizującym miejscem nauki najmłodszych, ale też przykładem zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Takie inwestycje jak integracyjne żłobko-przedszkole w Stalowej Woli są niezwykle potrzebne w dzisiejszym świecie. Gwarantują nie tylko bezpieczeństwo i dobre funkcjonowanie oraz udany start na ścieżce edukacji dla przedszkolaków i najmłodszych, ale pozwalają na przełamywanie barier i lęków związanych z kontaktami dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnościami, akceptację dziecka z niepełnosprawnościami przez rówieśników z przedszkoli i szkół. To także wyraz nowoczesnego myślenia o wspólnocie i przyszłości – mówiła w Stalowej Woli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

To miejsce z myślą o maluchach

W nowym żłobko-przedszkolu swoje miejsce znajdzie aż 195 podopiecznych. 100 w pięciu oddziałach przedszkolnych, a do pięciu oddziałów żłobka zostanie przyjętych 95 maluchów.

Budynek przedszkola i żłobka zaprojektowano jako obiekt wolnostojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowo z jedną kondygnacją podziemną, na planie zbliżonym do kwadratu. Parter dedykowany jest oddziałowi przedszkolnemu. Znajdzie się tam 5 sal przedszkolnych, duża sala wielofunkcyjna o powierzchni 159 m2, duża kuchnia, która będzie obsługiwała cały obiekt, sala polisensoryczna, sala sensoryczna i gabinet rehabilitanta. Z kolei na piętrze będzie 5 oddziałów żłobkowych. Każdy z nich będzie miał swoją sypialnię przynależną do jednej sali. Tam zlokalizowana będzie cała administracja, pralnia, gabinet logopedy, psychologa i pedagoga. W budynku znajdzie się także niewielki basen o wymiarach 12,5×6 m.

Żłobko-przedszkole ma być gotowe w 2023 roku

– Na dzień dzisiejszy mamy zrobione roboty fundamentowe pod częścią niepodpiwniczoną budynku oraz wyciągnięte ściany do poziomu stropu nad parterem w części obniżonej, w której będzie znajdowała się niecka basenowa. Przygotowujemy się do wylania płyty fundamentowej. W tym momencie następują prace związane z jej izolacją. Budynki pasywne charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii i te cuda na dzień dzisiejszy częściowo znajdują się już pod ziemią. Ich nie widać, bo to są izolacje zastosowane obecnie na fundamentach. Widać tu bardzo dużą ilość styropianu, i styroduru, których w normalnych budynkach w takich ilościach się nie stosuje. W momencie, kiedy zakończymy roboty murowe, będziemy izolować budynek. Ten obiekt będzie charakteryzował się nie tylko materiałami użytymi do jego budowy, ale też rozwiązaniami architektonicznymi, aby odpowiednio wykorzystać ciepło słoneczne – mówił Łukasz Kudyba, przedstawiciel firmy Adamietz, wykonawcy inwestycji.

Wykonawca planuje zakończenie robót budowlanych pod koniec 2022 roku. W 2023 roku planowane są czynności związane z odbiorem budynku.

Wmurowano kamień węgielny

Punktem kulminacyjnym środowej uroczystości było podpisanie aktu erekcyjnego. Atrybuty erekcyjne zostały potem włożone do otworu w ścianie obiektu i przykryte zaprawą murarską za pomocą kielni. Wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego dokonała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak . Następnie za kielnię chwycili zgromadzeni na uroczystości goście, przykrywając atrybuty grubą warstwą zaprawy murarskiej.

