Trwa konkurs plastyczny „Z miłości do niepodległości” na wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Organizatorami konkursu są: burmistrz gminy i miasta Rudnik nad Sanem i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Prace można składać do 5 listopada w Centrum Wikliniarstwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 listopada, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.