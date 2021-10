Wchodząc w związek małżeński, zaczyna się w życiu zupełnie nowy etap – to czas ustępstw, kompromisów, zmiany przyzwyczajeń i podejmowania wspólnych decyzji. By go jak najlepiej przeżyć i nie pozwolić, by czas i konwenanse zmieniły łączące uczucie, należy pielęgnować uczucia i ułatwiać wspólny komfort życia od samego początku. Najlepiej zacząć od samego łóżka – symbolu miłości, które powinno być wygodne, trwałe i odporne na gwałtowne ruchy. Poniżej, przedstawiamy trzy argumenty, dzięki którym wspólnie z ukochaną osobą przeżyjesz wygodne i komfortowe noce.

1. Solidny, wygodny materac

Pierwszym przedmiotem, w który na starcie powinno być zaopatrzone młode małżeństwo jest wygodny i komfortowy materac 160×200 skracający ewentualny dystans między młodymi małżonkami i ułatwiający zasypianie. Najlepiej zadbać o to, by pochodzi z renomowanej marki, jaką jest na przykład szwedzki producent Hilding Anders, ktory o nasze zdrowie dba od ponad stu lat. Prócz mocnej, stabilnej konstrukcji umożliwiającej ułożenie ciała w prawidłowej pozycji, materac ów winien być również odporny na gwałtowne, nocne działania, które mogłyby zniszczyć strukturę i wypełnienie ów sypialnianego akcesorium. W poszukiwaniu idealnego materaca, takich jak Hilding Funky, Hilding Tenor, Hilding Dance, dla młodego małżeństwa, warto odwiedzić stronę materacekrakow.eu, która w swoim asortymencie posiada produkty niezbędne do poprawy komfortu snu ze stabilną, trwałą konstrukcją uniemożliwiającą zerwanie czy zepsucie pod wpływem, mniej lub bardziej agresywnego, nacisku ciała. Materac idealny to taki, który pozwoli zarówno na bezpieczne nocne szaleństwo, jak i spokojny, komfortowy wypoczynek.

2. Oddychająca, przewiewna pościel

Drugim z ważnych akcesoriów sypialnianych młodego małżeństwa, będzie przyjemna w dotyku pościel. Najlepiej, by była ona wykonana z bawełny lub włókien umożliwiających oddychanie tkaniny, co zdecydowanie ułatwiłoby wchłanianie wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Ważne, by również pierwsza małżeńska pościel, była skonstruowana z mocnego, odpornego na zagniecenia czy podarcie materiału. Miękkość ów tkaniny też nie jest bez znaczenia, bowiem to ona gwarantuje spokojny, długi i bezpieczny sen we dwójkę. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru kompletu pościeli? Na jej rozmiar. Nie może być ona bowiem ani za mała, ani za duża względem jej wypełnienia – będzie to powodować niechciane fałdy, zagniecenia oraz niewystarczające rozłożenie całego materiału.



3. Ciepłe, syntetyczne wypełnienie do pościeli

Przy komponowaniu idealnego łoża dla młodego małżeństwa, nie należy zapomnieć o odpowiednim wypełnieniu na pościel, czyli o kołdrze i dwóch poduszkach – dla niej i dla niego. Najlepiej, by było one wykonane z włókien syntetycznych, które nie powodują odczynów alergicznych i wysypek (dlatego od dawna już odchodzi się od wypełnień z np. gęsiego pióra). Dodatkowym atutem ów zestawu będzie jego całoroczna funkcja umożliwiająca używanie jej o każdej porze roku – w zimę odpowiednio ogrzeje zmarznięte ciało, w lato natomiast ochłodzi i nie dopuści do jego przegrzania. W wyborze idealnego wypełniania warto zwrócić uwagę na jego rozmiar, a konkretnie rozmiar uprzednio kupionego materaca – nie powinno wyposażać się w większe od niego kołdry, które mogłyby ograniczać swobodę spania podczas nocnej regeneracji. Najlepiej zatem kupić wypełnienie, które będzie bardzo zbliżone wymiarowi Twojego materaca.