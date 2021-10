Spółka Operator ARP otrzymała pozwolenie na budowę nowoczesnego biurowca klasy A w Stalowej Woli. Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji jest już w toku. Obiekt powstanie w ramach Programu Fabryka.

– Zgodnie z deklaracją, którą złożyliśmy wiosną tego roku – mamy prawomocne pozwolenie na budowę. Kolejnym krokiem na drodze ku realizacji tego przedsięwzięcia jest pozyskanie generalnego wykonawcy. Chcemy, by budowa ruszyła jak najszybciej. Naszym planem jest to, by to właśnie w Stalowej Woli powstał pierwszy biurowiec Programu Fabryka spełniający wysokie standardy architektoniczne i techniczne. Co ważne już rozpoczynamy rozmowy z potencjalnymi najemcami tych powierzchni. Chcemy, by biurowiec był miejscem, w którym biznes czuje się dobrze niezależnie od tego czy jest to duża firma, która ulokuje tu swój oddział czy stawiający pierwsze kroki start up – podkreśla Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP sp. z o.o.

Biurowiec w Stalowej Woli będzie miał trzy kondygnacje

Trzykondygnacyjny biurowiec łączący funkcje biurowe i handlowo-usługowe powstanie u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli Za projekt budynku odpowiada krakowska pracownia URBA Architects.

Na parterze budynku będą mieścić się lokale usługowe, dostosowane do potrzeb szerokiego wachlarza najemców – sklepów, restauracji, lokali usługowych. Na dwóch piętrach znajdować się będą przestrzenie biurowe o dużej rozpiętości metraży. Elementem wyróżniającym biurowiec będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, tak, by stanowiło ono zieloną enklawę wewnątrz budynku. Dodatkowo dla inwestycji przewidziano 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej uchwałę dotycząca wniesienia aportem do spółki pn. Fabryka – Urbi Ferro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona przez gminę Stalowa Wola wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działek o pow. 1,0109 ha i 0,0376 ha. Działki te położone są w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Administracyjno – Usługowego w Stalowej Woli.

Źródeł inspiracji dla projektantów biurowca, który stanie w Stalowej Woli była architektura okresu międzywojennego

Autorzy projektu czyli krakowska pracownia URBA Architects nie ukrywają, że źródłem inspiracji była dla nich architektura okresu międzywojennego, w którym powstał Centralny Okręg Przemysłowy, którego częścią była właśnie Stalowa Wola.

– W naszej opinii udało się zaprojektować obiekt nawiązujący do tradycji modernizmu z akcentami charakterystycznych motywów architektury COP we wnętrzach wspólnych. Budynek jest wyskalowany pod kątem funkcjonowania w mieście Stalowa Wola jak również spełniający optymalne standardy zrównoważonego budownictwa dostosowane do certyfikacji BREEAM. Część nadziemna biurowca wykonana zostanie w technologii prefabrykacji żelbetowej, co znacznie skróci proces realizacji oraz zagwarantuje wysoki standard estetyczny elewacji. Z uwagi na atrialny układ zabudowy oraz wysokość obiektu, będzie dość kameralnym i przyjaznym środowiskiem pracy. Projekt został zrealizowany w 4 etapach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 8 miesięcy. Z niecierpliwością oczekujemy na start budowy – zaznacza Maciej Kronenberg, wspólnik w pracowni URBA Architects

Głównym założeniem Programu Fabryka jest niwelowanie dystansu rozwojowego pomiędzy największymi metropoliami a miastami średnimi. Agencja Rozwoju Przemysłu tworząc założenia programu chciała, poprzez budowę wysokiej klasy powierzchni biurowych, pobudzać potencjał średnich miast. Nowoczesne obiekty usługowo- biurowe położone w atrakcyjnych lokalizacjach mają nie tylko ściągnąć do miasta nowe podmioty – głównie z branży nowoczesnych usług dla biznesu, ale także pobudzić lokalną przedsiębiorczość i stanowić wizytówkę miasta. Jesienią 2020 roku Agencja Rozwoju Przemysłu powierzyła realizację programu spółce Operator ARP. Poza Stalową Wolą, program jest realizowany także w Elblągu i we Włocławku.