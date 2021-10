W poniedziałek 25 października samorządowcy z terenu powiatu stalowowolskiego odebrali z rąk senator Janiny Sagatowskiej i wiceministra infrastruktury Rafała Webera symboliczne czeki z kwotami dotacji jakie uzyskali z Rządowego Funduszu Polski Ład. W sumie powiat stalowowolski, gminy: Zaklików, Zaleszany, Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem oraz Stalowa Wola otrzymały blisko 87 mln zł.

– Rządowy Fundusz Polski Ład ma na celu wspieranie inwestycji w różnych obszarach, takich inwestycji, które na realizację czekają bardzo wiele lat. Rządowy Fundusz Polski Ład daje możliwości dofinansowania w wysokości 95 proc. W ramach tego pierwszego naboru podzieliliśmy ponad 23 miliardy złotych. Jeszcze w pierwszej połowie listopada zostanie ogłoszony 2 nabór. Chcemy, aby Polska rzeczywistość zmieniała się bardzo szybko. Chcemy, aby poprawa jakość życia, standardów życia i warunków życia w Polsce postępowała w ekspresowym tempie – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Senator Janina Sagatowska: Na okręg tarnobrzesko-rzeszowski popłynie 865 mln zł

Senator Janina Sagatowska podkreślała, że to wielki dzień dla samorządu. – To samorządy wiedzą co w pierwszej kolejności trzeba uczynić, aby mieszkańcom żyło się lżej, żeby przez małe ojczyzny następował rozwój całej Polski. To gminy wiedziały w pierwszym rzędzie na co złożyć wniosek, aby móc się rozwijać, żeby móc iść dalej, krok za krokiem. Nic tak gospodarki nie podnosi jak inwestycje, a inwestycje to wiadomo miejsca pracy. Na nasz okręg tutaj tarnobrzesko-rzeszowski popłynie 865 mln zł, na całe Podkarpacie 1,5 mld. To są naprawdę wielkie pieniądze, które mogą pobudzić gospodarkę, zachęcić inwestorów do przyjścia do nas, bo będzie droga, bo będzie woda, bo będzie gaz, będzie łatwa dostępność do takich instrumentów, które także służą inwestorom, inwestycjom – mówiła Janina Sagatowska.

Pieniądze z Polskiego Ładu pójdą na modernizację ulic, rewitalizację terenów zielonych, budowę kanalizacji, żłobko-przedszkola, modernizację oczyszczalni ścieków czy stacji uzdatniania wody

Powiat stalowowolski w pierwszym rozdaniu z Polskiego Ładu otrzymał 14,1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na 2 zadania: I etap modernizacji energetycznej i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli.

Wśród gmin powiatu stalowowolskiego największą dotację otrzymało miasto Stalowa Wola w wysokości 31,5 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje czyli na rewitalizację placu Piłsudskiego i Ogródka Jordanowskiego oraz budowę ogrodu zucha na osiedlu Poręby.

Gmina Bojanów otrzymała 5,8 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie dla miejscowości Przyszów i Ruda.

Gmina Pysznica pozyskała 9 mln zł, które spożytkowane zostaną na budowę żłobko-przedszkola w Pysznicy.

Do gminy Radomyśl nad Sanem popłynie 8 mln zł, które pójdą na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy oraz usprawnienie procesu uzdatniania i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców w oparciu o dwie stacje uzdatniania wody.

Gmina Zaklików pozyskała 8,9 mln zł na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych w gminie oraz rozbudowę i przebudowę obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie.

Gmina Zaleszany uzyskała 9,5 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny: Polski Ład to program wielkiego zaufania polskiego rządu do polskiego samorządu

– Jest to program wielkiego zaufania polskiego rządu do polskiego samorządu. To jest najmocniejsze odkłamanie relacji polskiego rządu i polskiego samorządu, bo cały czas powtarza się, że oto samorząd jest stawiany pod ścianą, że samorządowi odbierane są kompetencje, a tu właśnie pierwszy raz w historii jest rządowy program, który nie narzuca nic poza tym, że stawia nam priorytety i możliwości dofinansowania w działaniach, które możemy określić sami – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Jesteśmy wdzięczni, że możemy się zwrócić o pomoc, która jest oczywiście pomocą dla ludzi, dla społeczności. Jesteśmy z rządem partnerami, rząd nam pomaga, widzi potrzebę działania. Każdy skrawek tej ziemi to jest Polska, jeżeli on gdzieś będzie ładniejszy, gdzieś będzie lepsza droga to wszystko jest w Polsce, to jest dla naszej społeczności – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.