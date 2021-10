Ruszył ostatni w tym roku nabór do terytorialsów. Chętni do rozpoczęcia wyzwania służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” już dzisiaj mogą zgłaszać się do rekruterów lub właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 20 listopada.

Ostatni w tym roku nabór do terytorialsów

Ostatnie powołanie w tym roku ukierunkowane jest na wszystkie bataliony lekkiej piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla kandydatów czasu na zgłoszenie jest już niewiele, dlatego nie ma na co czekać i warto wykonać ten pierwszy krok jak najszybciej. Ochotnicy przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

16-dniowe szkolenie

20 listopada rozpocznie się 16-dniowe szkolenie podstawowe dla kandydatów, którzy do tej pory nie mieli styczności z wojskiem. Szkolenie będzie prowadzone dwoma sposobami, systemem ciągłym, jak również weekendowym – osiem spotkań po dwa dni (sobota, niedziela). W tym samym dniu ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze rozpoczną też żołnierze rezerwy. Szkolenie podstawowe prowadzone sposobem ciągłym zakończy się uroczystą przysięgą 5 grudnia.

Kto może wstąpić do wojsk obrony terytorialnej?

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

– ukończyła 18 lat

– posiada obywatelstwo polskie

– nie była karana za przestępstwa umyślne

– posiada dobrą sprawność psychofizyczną

– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

Szczegóły na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

Czytaj również:

Ruszył dodatkowy nabór do podkarpackich terytorialsów